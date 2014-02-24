|14 февраля, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки
14 февраля 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Максакову лишили работы после того, как стало известно об ее отъезде на
Украину. В Гнесинке оперная дива была старшим преподавателем на кафедре
сольного пения. Также она работала и в музыкальном колледже при учебном
заведении.
О том, что певица больше не преподает, рассказали в секретариате
кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных. Назвать конкретную дату, с которой
Максакова официально числится уволенной, и число ее учеников в академии не смогли,
передает Life.ru.Отметим, ранее Вороненков
вместе с супругой переехал в Киев. Кроме того, он дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича. После того как
информация о переезде супругов была обнародована, Максакова отменила выступление в Мариинском
театре, где 30 января должна была исполнять одну из главных ролей в
опере Чайковского "Пиковая дама". Сейчас в афише театра спектаклей с
ее участием нет.PR-директор оперной дивы
заявил, что больше с ней не сотрудничает. Личный телефон Максаковой недоступен.
Как писали Dni.Ru, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от
компартии Дениса Вороненкова на Украину. По его словам, действиям его
теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и
юридическая оценка". Он отметил, что переезд супругов в контексте
событий в Донбассе совершенно их "не красит". Ранее Вороненков
заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что
якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата,
основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность
в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.