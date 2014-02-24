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Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"

16 февраля 2017, четверг, 10:43 – ИА СОЧИ-24

Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"
Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"
Марию Максакову исключат из "Единой России". В партии заявили, что экс-депутат при вступлении не признала, что у нее двойное гражданство. Между тем это обстоятельство противоречит уставу "ЕР".
Оперная певица и бывший депутат сможет обжаловать решение
единороссов в вышестоящей инстанции. Однако секретарь московского отделения
"Единой России" Андрей Метельский уверен, что действия Максаковой не соответствуют
статусу члена партии."Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не
соответствует статусу члена партии… и противоречит уставу. Соответственно, мы
исключим ее из партии на основе этой нормы", – сказал он. Секретарь
московского отделения "ЕР" подчеркнул: бывший депутат просто обманула однопартийцев, скрыв наличие немецкого гражданства. А вся ситуация, по
словам Метельского, "крайне некрасивая"."Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на
работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая.
Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат, и не проверяем через
правоохранительные органы или каким-то еще образом", – пояснил партийный
секретарь.Как писали Dni.Ru, оперную диву назвал
лгуньей и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов. "В
интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство,
которое запрещает депутатам Государственной думы быть гражданином другой
страны. Призналась, что она лгунья", – написал Неверов на своей странице в
Facebook.
По словам секретаря генсовета "Единой России",
Максакова еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, яростно доказывала,
что у нее есть только российское гражданство. Оперная певица уверяла, что хочет
посвятить жизнь служению Родине."А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь – сплошная
фальшь. Говорит, рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть
радуется тому, что обманула людей, нарушила закон", – отметил Неверов. Парламентарий добавил, что его устраивает отсутствие
Максаковой и ее мужа в списках депутатов Государственной думы VII созыва.
"Предателей везде не любят, и красивый город Киев – не исключение", –
заключил он.14 февраля стало известно, что Максакову уволили из
Российской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшим
преподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили между
другими педагогами. Позже в интервью экс-депутат Госдумы заявила, что не
получала официального уведомления об увольнении. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

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Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
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Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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