Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"

16 февраля 2017, четверг, 10:43 – ИА СОЧИ-24



Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"

Марию Максакову исключат из "Единой России". В партии заявили, что экс-депутат при вступлении не признала, что у нее двойное гражданство. Между тем это обстоятельство противоречит уставу "ЕР".Оперная певица и бывший депутат сможет обжаловать решениеединороссов в вышестоящей инстанции. Однако секретарь московского отделения"Единой России" Андрей Метельский уверен, что действия Максаковой не соответствуютстатусу члена партии."Мы получили информацию о двойном гражданстве, это несоответствует статусу члена партии… и противоречит уставу. Соответственно, мыисключим ее из партии на основе этой нормы", – сказал он. Секретарьмосковского отделения "ЕР" подчеркнул: бывший депутат просто обманула однопартийцев, скрыв наличие немецкого гражданства. А вся ситуация, пословам Метельского, "крайне некрасивая"."Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не наработу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая.Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат, и не проверяем черезправоохранительные органы или каким-то еще образом", – пояснил партийныйсекретарь.Как писали Dni.Ru, оперную диву назваллгуньей и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов. "Винтервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство,которое запрещает депутатам Государственной думы быть гражданином другойстраны. Призналась, что она лгунья", – написал Неверов на своей странице вFacebook.По словам секретаря генсовета "Единой России",Максакова еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, яростно доказывала,что у нее есть только российское гражданство. Оперная певица уверяла, что хочетпосвятить жизнь служению Родине."А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь – сплошнаяфальшь. Говорит, рада, что не отказалась от второго гражданства. То естьрадуется тому, что обманула людей, нарушила закон", – отметил Неверов. Парламентарий добавил, что его устраивает отсутствиеМаксаковой и ее мужа в списках депутатов Государственной думы VII созыва."Предателей везде не любят, и красивый город Киев – не исключение", –заключил он.14 февраля стало известно, что Максакову уволили изРоссийской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшимпреподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили междудругими педагогами. Позже в интервью экс-депутат Госдумы заявила, что неполучала официального уведомления об увольнении.

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