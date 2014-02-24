Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Чемпионата мира
3 января 2017, вторник, 10:16 – ИА СОЧИ-24
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Чемпионата мира
В Канаде вечером 2 января состоялся хоккейный матч между молодежными сборными России и Дании. По результатам встречи россияне одержали победу со счетом 4:0, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.В полуфинале сборную России ждет встреча с хоккеистами из США. Как писали Dni.Ru, предыдущая встреча этих двух команд в рамках группового этапа турнира завершилась со счетом 2:3 в пользу американских спортсменов.HIGHLIGHTS from Russia's 4-0 quarter-final win against Denmark at the #WorldJuniors. @russiahockey @russiahockey_en @dkishockey pic.twitter.com/CCiJlLblWn— IIHF WJC (@iihf_wjc) 2 января 2017 г.
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Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»