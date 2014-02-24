СБУ дало рекомендации Савченко

Служба безопасности Украины пообещала провести работу с целью недопустить публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков пленных украинских силовиков. Пока же в СБУ ограничились рекомендацией не поступать подобным образом. Советник главы ведомства Юрий Тандит подчеркнул, что публикация подобного перечня нарушает законы страны. "Списки нам известны, мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определённые законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными", – подчеркнул он в эфире телеканала "112. Украина".
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Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы...»
Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»
Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»