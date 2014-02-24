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СБУ дало рекомендации Савченко

7 января 2017, суббота, 18:16 – ИА СОЧИ-24

СБУ дало рекомендации Савченко
СБУ дало рекомендации Савченко

Служба безопасности Украины пообещала провести работу с целью недопустить публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков пленных украинских силовиков. Пока же в СБУ ограничились рекомендацией не поступать подобным образом. Советник главы ведомства Юрий Тандит подчеркнул, что публикация подобного перечня нарушает законы страны. "Списки нам известны, мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определённые законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными", – подчеркнул он в эфире телеканала "112. Украина".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На востоке Москвы вблизи одного из домов на Перовской улице найден труп 12-летнего мальчика..»

вчера, 18:30
Что сделает с миром Дональд Трамп

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?..»

вчера, 18:16
СБУ дало рекомендации Савченко

Служба безопасности Украины пообещала провести работу с целью недопустить публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков пленных украинских силовиков..»

вчера, 18:15
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы...»

вчера, 17:45
В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста

Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»

вчера, 17:31
"Газпром" поставил новый рекорд

Российская энергетическая компания "Газпром" отчиталась об очередном рекорде по поставкам газа в дальнее зарубежье..»

вчера, 17:14
Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения

Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»

вчера, 16:45
Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
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