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Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа

24 января 2017, вторник, 13:14 – ИА СОЧИ-24

Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа
Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа
Оскорбительный твит о сыне президента США Дональда Трампа не прошел даром для Кэти Рич. Сценаристка популярного шоу Saturday Night Live отстранена от работы – несмотря на извинения, которые она принесла за "непростительные высказывания".
По решению руководства американского телеканала NBC журналистка лишилась должности на
неопределенный срок. Это произошло сразу после
публикации скандального твита. На довольно жестокие сравнения Кэти Рич подвигло
поведение десятилетнего Бэррона Трампа: мальчик отдернул руку, когда к нему
потянулась мать, Меланья Трамп.Свои наблюдения сценаристка выразила следующим образом:
"Бэррон станет первым в этой стране "школьным стрелком" на
домашнем обучении". Рич подразумевала участившиеся в США случаи, когда
подростки проносят в учебные заведения оружие и устраивают побоища.Запись провисела в Twitter несколько часов, после чего была удалена, а страница в
соцсети закрыта. Позже страница открылась – только для того, чтобы пользователи
смогли прочесть извинения от журналистки. "Я приношу глубочайшие извинения
за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и
оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль", -
написала Рич. Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад.
Передача входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США. Она не
раз удостаивалась престижных премий в области телевидения, в том числе примерно
50 наград "Эмми" в различных номинациях. Кэти Рич начала работать в
программе в конце 2013 года, напоминает New York Times. Дональд Трамп на эскападу сценаристки никак не отреагировал, зато подверг резкой критике Saturday Night Live. В последнее
время в шоу голливудская звезда Алек
Болдуин пародирует нового президента США. После очередного подобного
выпуска 14 января Трамп назвал NBC отвратительным, а Saturday Night Live – худшим,
что есть на канале. Алек Болдуин на время затаился. Однако, как сообщили в
телекомпании, актер снова выступит в роли ведущего 11 февраля.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:45
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