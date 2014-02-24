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Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа
24 января 2017, вторник, 13:14 – ИА СОЧИ-24
По решению руководства американского телеканала NBC журналистка лишилась должности на
неопределенный срок. Это произошло сразу после
публикации скандального твита. На довольно жестокие сравнения Кэти Рич подвигло
поведение десятилетнего Бэррона Трампа: мальчик отдернул руку, когда к нему
потянулась мать, Меланья Трамп.Свои наблюдения сценаристка выразила следующим образом:
"Бэррон станет первым в этой стране "школьным стрелком" на
домашнем обучении". Рич подразумевала участившиеся в США случаи, когда
подростки проносят в учебные заведения оружие и устраивают побоища.Запись провисела в Twitter несколько часов, после чего была удалена, а страница в
соцсети закрыта. Позже страница открылась – только для того, чтобы пользователи
смогли прочесть извинения от журналистки. "Я приношу глубочайшие извинения
за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и
оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль", -
написала Рич. Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад.
Передача входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США. Она не
раз удостаивалась престижных премий в области телевидения, в том числе примерно
50 наград "Эмми" в различных номинациях. Кэти Рич начала работать в
программе в конце 2013 года, напоминает New York Times. Дональд Трамп на эскападу сценаристки никак не отреагировал, зато подверг резкой критике Saturday Night Live. В последнее
время в шоу голливудская звезда Алек
Болдуин пародирует нового президента США. После очередного подобного
выпуска 14 января Трамп назвал NBC отвратительным, а Saturday Night Live – худшим,
что есть на канале. Алек Болдуин на время затаился. Однако, как сообщили в
телекомпании, актер снова выступит в роли ведущего 11 февраля.
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