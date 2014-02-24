Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа

24 января 2017, вторник, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа

Оскорбительный твит о сыне президента США Дональда Трампа не прошел даром для Кэти Рич. Сценаристка популярного шоу Saturday Night Live отстранена от работы – несмотря на извинения, которые она принесла за "непростительные высказывания".По решению руководства американского телеканала NBC журналистка лишилась должности нанеопределенный срок. Это произошло сразу послепубликации скандального твита. На довольно жестокие сравнения Кэти Рич подвиглоповедение десятилетнего Бэррона Трампа: мальчик отдернул руку, когда к немупотянулась мать, Меланья Трамп.Свои наблюдения сценаристка выразила следующим образом:"Бэррон станет первым в этой стране "школьным стрелком" надомашнем обучении". Рич подразумевала участившиеся в США случаи, когдаподростки проносят в учебные заведения оружие и устраивают побоища.Запись провисела в Twitter несколько часов, после чего была удалена, а страница всоцсети закрыта. Позже страница открылась – только для того, чтобы пользователисмогли прочесть извинения от журналистки. "Я приношу глубочайшие извиненияза бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках иоскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль", -написала Рич. Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад.Передача входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США. Она нераз удостаивалась престижных премий в области телевидения, в том числе примерно50 наград "Эмми" в различных номинациях. Кэти Рич начала работать впрограмме в конце 2013 года, напоминает New York Times. Дональд Трамп на эскападу сценаристки никак не отреагировал, зато подверг резкой критике Saturday Night Live. В последнеевремя в шоу голливудская звезда АлекБолдуин пародирует нового президента США. После очередного подобноговыпуска 14 января Трамп назвал NBC отвратительным, а Saturday Night Live – худшим,что есть на канале. Алек Болдуин на время затаился. Однако, как сообщили втелекомпании, актер снова выступит в роли ведущего 11 февраля.

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