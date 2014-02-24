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Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам
16 января 2017, понедельник, 15:30 – ИА СОЧИ-24
Королева Великобритании почтила память своего зятя, который
скончался в возрасте 86 лет. Монарха сопровождал 95-летний супруг герцог
Эдинбургский принц Филипп и сын лорда Сноудона Дэвид Армстронг-Джонс. Несмотря
на трагизм мероприятия, настроение у монаршей особы было приподнятым, Ее Величество
улыбалась.Елизавета предстала перед публикой в сиреневом пальто и
такого же цвета шляпке. Она хорошо выглядела и уверенно держала в руках зонт.
Ее вид должен был посрамить пессимистов, которые поверили слухам о том, что королева
скончалась.Домыслы были вызваны тем фактом, что Елизавета II после простуды не
появлялась на публике в течение трех недель. И все же 8 января она посетила
традиционную воскресную службу в Сандрингеме. До этого 90-летняя королева
Великобритании пропустила традиционные мероприятия на Рождество и Новый год –
впервые за 28 лет.
Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте
25 лет. В сентябре 2015-го она превзошла рекорд королевы Виктории по
продолжительности пребывания на троне, а в прошлом году отпраздновала 90-летний
юбилей. 21 апреля нынешнего года королеве Елизавете должен будет исполниться 91
год.
Энтони Армстронг-Джонс, более известный как лорд Сноудон, прославился как талантливый портретист, получив возможность
сопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа в их поездке в Канаду в 1957 году. В начале 1960-х он стал
художественным советником журнала Sunday Times magazine. На протяжении карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity Fair и The Daily
Telegraph magazine.
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