Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам

16 января 2017, понедельник, 15:30 – ИА СОЧИ-24



Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам

Слухи о ее смерти оказались сильно преувеличены. Королева Елизавета II и принц Филипп посетили поминальную службу по лорду Сноудону. Бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы, умер 13 января. Служба прошла в Флитчеме, неподалеку от резиденции Сандрингем.Королева Великобритании почтила память своего зятя, которыйскончался в возрасте 86 лет. Монарха сопровождал 95-летний супруг герцогЭдинбургский принц Филипп и сын лорда Сноудона Дэвид Армстронг-Джонс. Несмотряна трагизм мероприятия, настроение у монаршей особы было приподнятым, Ее Величествоулыбалась.Елизавета предстала перед публикой в сиреневом пальто итакого же цвета шляпке. Она хорошо выглядела и уверенно держала в руках зонт.Ее вид должен был посрамить пессимистов, которые поверили слухам о том, что королеваскончалась.Домыслы были вызваны тем фактом, что Елизавета II после простуды непоявлялась на публике в течение трех недель. И все же 8 января она посетилатрадиционную воскресную службу в Сандрингеме. До этого 90-летняя королеваВеликобритании пропустила традиционные мероприятия на Рождество и Новый год –впервые за 28 лет.Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте25 лет. В сентябре 2015-го она превзошла рекорд королевы Виктории попродолжительности пребывания на троне, а в прошлом году отпраздновала 90-летнийюбилей. 21 апреля нынешнего года королеве Елизавете должен будет исполниться 91год.Энтони Армстронг-Джонс, более известный как лорд Сноудон, прославился как талантливый портретист, получив возможностьсопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа в их поездке в Канаду в 1957 году. В начале 1960-х он сталхудожественным советником журнала Sunday Times magazine. На протяжении карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity Fair и The DailyTelegraph magazine.

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