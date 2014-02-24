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Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому

7 марта 2017, вторник, 09:30 – ИА СОЧИ-24

Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому
В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году предложил ввести систему оценки труда топ-менеджеров госкомпаний, напрямую зависящую от эффективности их работы. Однако вполне возможно, что от этой идеи придется отказаться, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на экспертов и чиновников, которые участвуют в обсуждении. С инициативами по модернизации системы расчета выступали Росимущество, Минэкономразвития и специалисты из "открытого правительства". Наибольшей поддержкой заручилась идея двухфазной модели оплаты труда, где 50% вознаграждения зависит от эффективности работы и еще 50% составляет фиксированный годовой оклад. Росимущество и Минэкономразвития предложили добавить третью – также фиксированную – часть (33%, но не более 12 годовых окладов). Суть заключается в поощрении активности топ-менеджеров, особенно если они работают в убыточной компании с низким уровнем ключевых показателей эффективности. Членам комиссии предстоит провести еще одно совещание и решить, дорабатывать ли эту идею. По словам некоторых экспертов, все может остаться без изменений, поскольку госкомпании не хотят, чтобы им связывали руки. Отметим, что "Роснефть", где исполнительным директором является Игорь Сечин, занимает первое место по размеру вознаграждений. За ней следует "Газпром", председатель правления которого

Алексей Миллер. Вполне логично, что эти топ-менеджеры больше всех заинтересованы в благоприятном исходе спора о системе расчета зарплат.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:15
"Шарики-ледышки" сковали Москву

Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»

сегодня, 09:59
Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект...»

сегодня, 09:44
Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы

Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы..»

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Трамп решил показать Путину зубы

Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе...»

сегодня, 09:31
В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 09:30
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому

В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»

сегодня, 09:14
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