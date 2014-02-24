

Россиянки чаще получают подарки от женщин сегодня, 10:45 Эксперты провели социологический опрос среди российских женщин и выяснили, как они относятся к покупке подарков на праздники. Оказалось, что представительницы слабого пола гораздо щедрее мужчин и гораздо чаще стремятся порадовать кого-то из близких...»

"Шарики-ледышки" сковали Москву сегодня, 10:15 Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»

Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе сегодня, 09:59 Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект...»

Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы сегодня, 09:44 Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы..»



Трамп решил показать Путину зубы сегодня, 09:44 Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе...»

В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой сегодня, 09:31 Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»

Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому сегодня, 09:30 В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»

Россия заплатила ООН больше $77 млн сегодня, 09:14 Россия перевела в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций 77 888 309 долларов в качестве ежегодного взноса, передает РИА ФАН..»