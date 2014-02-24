|4 марта, суббота
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Секрет президента Путина
4 марта 2017, суббота, 18:28 – ИА СОЧИ-24
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют
более 86% россиян. Такие цифры приводит Всероссийский центр изучения
общественного мнения, который провел опрос в последнюю неделю февраля. Стоит
отметить, что рейтинг Путина традиционно высок: по данным социологов, он по
большей части колеблется в рамках 75-85%.Недоброжелатели упорно пытаются убедить общественность, что
приводимые исследователями цифры не соответствуют действительности. Однако
против фактов не попрешь: россияне ценят своего лидера. В заслугу ему
большинство граждан ставят в первую очередь то, что Россия заставила мир с
собой считаться. Все три президентских срока Путин последовательно проводил
политику, направленную на восстановление потенциала страны и ее позиции на
геополитической арене.Цели развития страны, определенные в 11 "майских"
документах, касаются всех сфер жизни государства: социальной, экономической,
внешнеполитической, демографической и оборонной. Президент пристально следит за
реализацией поставленных им задач. И небрежности в этой работе не прощает:
несколько министров и губернаторов, не уделивших должного внимания
президентским поручениям, лишились своих постов.Популярность президента некоторые политологи связывают с
внешнеполитическими достижениями России. Другие же считают, что высокие
рейтинги обусловлены тем, что в условиях резкого осложнения внешнеполитической
обстановки, кризиса экономической политики правительства, сокращения государственного
бюджета президент не стал жертвовать социальным благополучием россиян.
Благодаря этому за прошедшие годы Владимиру Путину удалось стать лидером, а не
просто избранным главой государства.Хотя, одно другого не исключает. Воссоединение Крыма с Россией
– событие исторического масштаба. После госпереворота на Украине в феврале 2014
года Путин, основываясь на итогах референдума среди жителей Крыма, принял
решение, которое называет восстановлением справедливости. Несмотря на
противодействие этому шагу со стороны Украины и Запада, российские власти не
раз подчеркивали: Крым вернулся в Россию навсегда.Успех Воздушно-космических сил России в Сирии спутал карты
тем силам, которые намеревались уничтожить легитимную власть в Дамаске.
Сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила от террористов большую
часть территории страны. В итоге лидер запрещенной во многих странах (в том
числе и в России) группировки "Исламское государство" признал
поражение боевиков и призвал своих сторонников спрятаться в горах. То есть, Москва
сделала в Сирии за короткий срок то, чего западно-арабская коалиция не смогла
(или, скорее, не хотела) добиться за пару лет.С экономикой все складывалось непросто. К общему для всех
стран кризису Запад эксклюзивно для России добавил санкции (которые, якобы,
должны способствовать выполнению Москвой Минских соглашений – в отношении
которых та же Москва выступает гарантом, но никак не стороной конфликта).
Однако и из этого положения страна вышла достойно. В частности, ответное
эмбарго на ввоз сельхозпродукции из ЕС дало такой толчок отечественным
аграриям, что Россия сразу вернула себе первое место в мире по экспорту зерна. "Феномен Путина" возник как ответ на ожидания
народа от власти, считают политологи. Популярность лидера в народе растет
благодаря тому, что Путин переформатировал отношения между властью и обществом.
В частности, чиновникам теперь запрещено иметь счета за рубежом, их доходы
контролируются. В последнее время резко активизировалась борьба с коррупцией.Импонирует россиянам также колоссальные собранность и
активность, которую показал президент в тяжелой обстановке антироссийских
санкций и кризиса. Надо сказать, что Владимир Путин нравится, как лидер, не
только гражданам своей страны. Несмотря на развернутую на Западе антироссийскую
кампанию, многие европейцы и американцы заявляли, что хотели бы видеть его
своим президентом. Даже ведущие западные СМИ, не отличающиеся теплыми чувствами
к России, неоднократно за минувшие пять лет признавали Путина "человеком
года". "Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд -
президент России – распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок
земного шара", писал в конце 2016-го журнал Forbes.Сегодня за Владимира Путина готовы голосовать подавляющее
большинство россиян. Пойдет ли он на очередные выборы? Однозначного ответа на
этот вопрос российский лидер пока не дает. А в президентской пресс-службе
заявляют, что тема выборов, которые пройдут в 2018 году, в кремлевской повестке
дня пока не стоит. Но главное – Путин еще раз напомнил миру о "феномене" России. Она иногда гнется. Но никогда не ломается.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.