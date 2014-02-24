Секрет президента Путина

4 марта 2017, суббота, 18:28 – ИА СОЧИ-24



Секрет президента Путина

Март 2012 года стал началом третьего президентского срока Владимира Путина. Свои цели в качестве главы государства российский лидер раскрыл в инаугурационной речи, эти положения впоследствии получили название "майских указов". Что удалось выполнить президенту за пять лет, прошедшие с момента его избрания? И в чем секрет популярности Путина?Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряютболее 86% россиян. Такие цифры приводит Всероссийский центр изученияобщественного мнения, который провел опрос в последнюю неделю февраля. Стоитотметить, что рейтинг Путина традиционно высок: по данным социологов, он побольшей части колеблется в рамках 75-85%.Недоброжелатели упорно пытаются убедить общественность, чтоприводимые исследователями цифры не соответствуют действительности. Однакопротив фактов не попрешь: россияне ценят своего лидера. В заслугу емубольшинство граждан ставят в первую очередь то, что Россия заставила мир ссобой считаться. Все три президентских срока Путин последовательно проводилполитику, направленную на восстановление потенциала страны и ее позиции нагеополитической арене.Цели развития страны, определенные в 11 "майских"документах, касаются всех сфер жизни государства: социальной, экономической,внешнеполитической, демографической и оборонной. Президент пристально следит зареализацией поставленных им задач. И небрежности в этой работе не прощает:несколько министров и губернаторов, не уделивших должного вниманияпрезидентским поручениям, лишились своих постов.Популярность президента некоторые политологи связывают свнешнеполитическими достижениями России. Другие же считают, что высокиерейтинги обусловлены тем, что в условиях резкого осложнения внешнеполитическойобстановки, кризиса экономической политики правительства, сокращения государственногобюджета президент не стал жертвовать социальным благополучием россиян.Благодаря этому за прошедшие годы Владимиру Путину удалось стать лидером, а непросто избранным главой государства.Хотя, одно другого не исключает. Воссоединение Крыма с Россией– событие исторического масштаба. После госпереворота на Украине в феврале 2014года Путин, основываясь на итогах референдума среди жителей Крыма, принялрешение, которое называет восстановлением справедливости. Несмотря напротиводействие этому шагу со стороны Украины и Запада, российские власти нераз подчеркивали: Крым вернулся в Россию навсегда.Успех Воздушно-космических сил России в Сирии спутал картытем силам, которые намеревались уничтожить легитимную власть в Дамаске.Сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила от террористов большуючасть территории страны. В итоге лидер запрещенной во многих странах (в томчисле и в России) группировки "Исламское государство" призналпоражение боевиков и призвал своих сторонников спрятаться в горах. То есть, Москвасделала в Сирии за короткий срок то, чего западно-арабская коалиция не смогла(или, скорее, не хотела) добиться за пару лет.С экономикой все складывалось непросто. К общему для всехстран кризису Запад эксклюзивно для России добавил санкции (которые, якобы,должны способствовать выполнению Москвой Минских соглашений – в отношениикоторых та же Москва выступает гарантом, но никак не стороной конфликта).Однако и из этого положения страна вышла достойно. В частности, ответноеэмбарго на ввоз сельхозпродукции из ЕС дало такой толчок отечественнымаграриям, что Россия сразу вернула себе первое место в мире по экспорту зерна. "Феномен Путина" возник как ответ на ожиданиянарода от власти, считают политологи. Популярность лидера в народе растетблагодаря тому, что Путин переформатировал отношения между властью и обществом.В частности, чиновникам теперь запрещено иметь счета за рубежом, их доходыконтролируются. В последнее время резко активизировалась борьба с коррупцией.Импонирует россиянам также колоссальные собранность иактивность, которую показал президент в тяжелой обстановке антироссийскихсанкций и кризиса. Надо сказать, что Владимир Путин нравится, как лидер, нетолько гражданам своей страны. Несмотря на развернутую на Западе антироссийскуюкампанию, многие европейцы и американцы заявляли, что хотели бы видеть егосвоим президентом. Даже ведущие западные СМИ, не отличающиеся теплыми чувствамик России, неоднократно за минувшие пять лет признавали Путина "человекомгода". "Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд -президент России – распространяет влияние своей страны почти на каждый уголокземного шара", писал в конце 2016-го журнал Forbes.Сегодня за Владимира Путина готовы голосовать подавляющеебольшинство россиян. Пойдет ли он на очередные выборы? Однозначного ответа наэтот вопрос российский лидер пока не дает. А в президентской пресс-службезаявляют, что тема выборов, которые пройдут в 2018 году, в кремлевской повесткедня пока не стоит. Но главное – Путин еще раз напомнил миру о "феномене" России. Она иногда гнется. Но никогда не ломается.

СОЧИ 24