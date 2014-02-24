Сексапильная блондинка убила 100 боевиков "ИГ"

Запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство" объявила награду в один миллион долларов за голову 22-летней студентки из Дании Джоанны Палани. Девушка была активной участницей борьбы против "ИГ" на стороне курдского сопротивления. Благодаря отличным навыкам в стрельбе, участвовавшая в боях Палани стала снайпером. Как призналась сама девушка, на ее личном счету около 100 застреленных исламских экстремистов. Джоанна Палани родилась в 1993 году в лагере беженцев ООН в городе Рамади в центральной части Ирака, куда ее семья переехала из Ирана после Исламской революции, пишет газета Mirror. В середине 1990-х все семейство Палани перебралось жить в Данию.После школы Джоанна поступила в колледж, где увлеклась стрельбой. В 2011 году девушка прибыла в Сирию, чтобы воевать против правительственной армии. Однако позже она вступила в борьбу с террористами "ИГ". Вчерашняя студентка, в частности, защищала от боевиков город Кобани, передает телеканал "Звезда". По возвращении домой Джоанна Палани была арестована. Дело в том, что закон запрещает гражданам Дании участвовать в военных конфликтах. Отбыв наказание в тюрьме в течение нескольких недель, девушка вышла на свободу.Ранее Московский окружной военный суд признал россиянку Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России). Как писали Dni.ru, 22 декабря 2016 года бывшую студентку философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.
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