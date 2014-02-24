|31 декабря, суббота
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
30 декабря 2016, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24
Сексолог, программный директор Центра семейного
образования Secrets Валерия Агинская считает, что Новый год – самое время для
экспериментов. И если вы долго не решались предложить своей половинке что-то
новое, то в новогоднюю ночь ваш намек будет воспринят благожелательно.
Одна из замечательных секс-идея для Нового года –
массаж горячими мандаринами. Прежде чем начать делать его, фрукты нужно нагреть
в горячей воде.
Сексолог отмечает, что массаж можно делать двумя
способами: очищенным или целым мандарином. Во втором случае стоит
воспользоваться массажным маслом. "Рекомендуем проводить массаж сверху вниз,
заканчивая пальцами стоп", – цитирует Агинскую агентство городских новостей "Москва".
По ее словам, не нужно включать в новогоднее меню жирные
тяжелые блюда, поскольку они не способствуют сексуальному настрою. Она
посоветовала выбирать те, что обладают природными возбуждающими свойствами – устрицы,
рыбу.
Кроме того, сексолог порекомендовала поиграть и превратить
постель в большой "сугроб". Его можно сделать сухим снегом в аэрозольных
баллонах, добавить конфетти и серпантин. Еще одной сексуальной игрой может
стать слизывание под бой курантов написанных съедобной краской на теле партнера
желаний.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.