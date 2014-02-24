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Сексологи дали советы на новогоднюю ночь

30 декабря 2016, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
Врачи-сексологи советуют в новогоднюю ночь делать массаж горячими мандаринами. А постель эксперты рекомендуют превратить в большой "сугроб".
Сексолог, программный директор Центра семейного
образования Secrets Валерия Агинская считает, что Новый год – самое время для
экспериментов. И если вы долго не решались предложить своей половинке что-то
новое, то в новогоднюю ночь ваш намек будет воспринят благожелательно.
Одна из замечательных секс-идея для Нового года –
массаж горячими мандаринами. Прежде чем начать делать его, фрукты нужно нагреть
в горячей воде.
Сексолог отмечает, что массаж можно делать двумя
способами: очищенным или целым мандарином. Во втором случае стоит
воспользоваться массажным маслом. "Рекомендуем проводить массаж сверху вниз,
заканчивая пальцами стоп", – цитирует Агинскую агентство городских новостей "Москва".
По ее словам, не нужно включать в новогоднее меню жирные
тяжелые блюда, поскольку они не способствуют сексуальному настрою. Она
посоветовала выбирать те, что обладают природными возбуждающими свойствами – устрицы,
рыбу.
Кроме того, сексолог порекомендовала поиграть и превратить
постель в большой "сугроб". Его можно сделать сухим снегом в аэрозольных
баллонах, добавить конфетти и серпантин. Еще одной сексуальной игрой может
стать слизывание под бой курантов написанных съедобной краской на теле партнера
желаний.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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