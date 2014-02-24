Сексологи дали советы на новогоднюю ночь

30 декабря 2016, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24



Сексологи дали советы на новогоднюю ночь

Врачи-сексологи советуют в новогоднюю ночь делать массаж горячими мандаринами. А постель эксперты рекомендуют превратить в большой "сугроб".Сексолог, программный директор Центра семейногообразования Secrets Валерия Агинская считает, что Новый год – самое время дляэкспериментов. И если вы долго не решались предложить своей половинке что-тоновое, то в новогоднюю ночь ваш намек будет воспринят благожелательно.Одна из замечательных секс-идея для Нового года –массаж горячими мандаринами. Прежде чем начать делать его, фрукты нужно нагретьв горячей воде.Сексолог отмечает, что массаж можно делать двумяспособами: очищенным или целым мандарином. Во втором случае стоитвоспользоваться массажным маслом. "Рекомендуем проводить массаж сверху вниз,заканчивая пальцами стоп", – цитирует Агинскую агентство городских новостей "Москва".По ее словам, не нужно включать в новогоднее меню жирныетяжелые блюда, поскольку они не способствуют сексуальному настрою. Онапосоветовала выбирать те, что обладают природными возбуждающими свойствами – устрицы,рыбу.Кроме того, сексолог порекомендовала поиграть и превратитьпостель в большой "сугроб". Его можно сделать сухим снегом в аэрозольныхбаллонах, добавить конфетти и серпантин. Еще одной сексуальной игрой можетстать слизывание под бой курантов написанных съедобной краской на теле партнеражеланий.

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