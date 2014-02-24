Сексуальная чиновница из Сибири показала роскошную жизнь

21 февраля 2017, вторник, 15:46 – ИА СОЧИ-24



Сексуальная чиновница из Сибири показала роскошную жизнь

Руководитель отдела по бюджету и собственности томской Думы Наталья Музыкина на своих страницах в социальных сетях делится житейской мудростью. Советы по продвижению по карьерной лестнице сочетаются с интимными фотографиями.Наталья Музыкина публикует в социальной сети Instagram фотографии ярких событий своей жизни – отдыха за рубежом на пляже, посещение элитных ресторанов с распитием дорогих алкогольных напитков и так далее. Тем временем пользователи социальных сетей восхищаются фигурой сибирской чиновницы.Примечательно, что 35-летняя женщина не скрывается за псевдонимами и открыто делится информацией. Более того, она не стесняется публиковать фотографии из своего офиса в Думе города Томска. Свои фотографии Наталья Музыкина сопровождает советами, благодаря которым она добилась такого высокого статуса. "Однажды ты спросишь, кого я люблю больше: тебя или работу? Я промолчу, и ты уйдешь, так и не узнав, что я устала как пес, и не могу даже говорить". Цитирую, потому что в настоящее время это моя тема", – прокомментировала она снимок, на котором она находится за рулем автомобиля. Отметим, что девушка на специализированных сайтах в своей анкете указала опыт работы в четыре года и семь месяцев. Однако уже два года назад Наталья Музыкина числилась советником отдела по экономике томской Думы. Согласно открытой выписке о доходах и имуществе чиновницы, в 2015 году она получала около 60 тысяч в месяц. После повышения ее доход также должен был вырасти, сообщает "МК". В социальных сетях появились и пользователи, критикующие деятельность Музыкиной и сделавшие ее карьеру поводом для шуток. "Надобно ее в таком виде на экзамен по профпригодности пригласить. Пусть зачеты сдает и экзамены пишет, по профилю. И все это в Сеть выложить", – написал один из них.

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