Сельское хозяйство России ставит рекорды

29 декабря 2016, четверг, 12:30 – ИА СОЧИ-24



Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России.Президент Владимир Путин, озвучивая эти данные на своейежегодной итоговой пресс-конференции, назвал их отличным показателем. Главагосударства поблагодарил селян за работу и отметил, что ничего подобного вновейшей истории России не было. "В советское время на той территории,которая называлась РСФСР, были примерные показатели в 70-х годах. Но мы знаем,что тогда, к сожалению, даже при тех урожаях продовольствия и кормов все-такине хватало", – сказал Путин.Президент отметил и снижении инфляции в связи с ростомсельхозпроизводства в стране. В 2016 году она не должна превысить 6%, в этомнемалую роль сыграла политика импортозамещения. При этом Путин сказал, чтоРоссия не собирается изолироваться от всего мира: экономика страны должна, каки прежде, оставаться частью мировой.Структурные изменения в сельскохозяйственной отраслипоказывают, что тот результат, который мы имеем, создает очень хорошиевозможности для дальнейшего развития сельского хозяйства.Успехи сельского хозяйства во многом обусловлены и антикризиснымимерами, принимаемыми властями в ответ на общую мировую экономическую ситуацию.Но, по словам Путина, они не должны быть постоянными. Все отрасли, в том числе,и сельское хозяйство должны жить не на субсидии государства, а на естественномспросе. Тем не менее, в 2107 году правительство приняло решение о точечнойподдержке некоторых отраслей. В целом на промышленность предусмотрено 107,5миллиарда рублей государственных субсидий, на сельское хозяйство – 216 миллиардоврублей. Президент выразил уверенность на то, что эти меры дадут положительныйрезультат.О планах на 2107 год Владимир Путин говорил и своем посланиик Федеральному Собранию. Стабилизация экономической ситуации, по словампрезидента, позволит выйти в будущем году на целевые показатели инфляции невыше 4%. Говоря о развитии сельского хозяйства, глава государства напомнил, чтоеще не так давно эту отрасль называли "черной дырой". Деньги утекалитуда и казалось, что результата никогда не будет. Но власти смогли найти выверенныерешения, создать гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК– это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международныерынки.Говоря об антироссийских санкциях и их влиянии насельскохозяйственную отрасль, президент вспомнил русскую поговорку "нетхуда без добра". Помощь со стороны государства способствовала созданию благоприятнойситуации.Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чемпродажа вооружений. Совсем недавно мы даже не могли такое себе представить.Путин отметил, что дальнейшее развитие сельского хозяйства зависитот регионов. Президент считает, что им нужно дать больше самостоятельности вопределении приоритетов использования средств господдержки, а объем субсидий связатьс увеличением пашни и повышением урожайности. Тогда, по мнению главыгосударства, будет создан стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземельи внедрения передовых агротехнологий.Президент также попросил уделять больше внимания поддержкесельхозкооперации. Это необходимо для того, чтобы у фермеров появились новыевозможности для выхода на рынок. Владимир Путин попросил заняться этим вопросомМинистерство сельского хозяйства, Россельхозбанк, Росагролизинг, а такжеКорпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства.Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной изнаиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики. Вопрекираспространенным мифам, сельское хозяйство в стране не только крайне выгодно ирентабельно, но и практически полностью обеспечивает продовольственнуюбезопасность России, а также позволяет экспортировать значительные объемысельхозпродукции за рубеж.По итогам 2015 года сельское хозяйство стало лидирующимсектором по росту производства. За последние три-четыре года Россия сократилазатраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в два раза. В 2016 году странавышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, впервые за последние 50 лет сместивСША на вторую позицию.В 2015 году стартовал масштабный информационный проект"Сделано в России". Он создан дляраспространения информации об этапах становления сельского хозяйства иагробизнеса в целом.

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