Семейная пара спасла провалившегося под лед лося

4 февраля 2017, суббота, 12:15 – ИА СОЧИ-24



Семейная пара спасла провалившегося под лед лося

Прогуливаясь по льду семейная пара из города Эрншельдсвик в Вестерноррланде на балтийском побережье в северной части Швеции заметила полынью, в которой отчаянно боролся за жизнь лось. Чтобы выбраться из ледяного плена животному потребовалась активная помощь людей."Мы были на пути к полынье, когда увидели, что лось пытается выбраться из воды, но не может взобраться наверх, ни сломать лед, чтобы попасть на берег. Моя спутница Сигрид Съестин принялась рубить лед на пути к отмели, где животное могло бы достать до дна и выйти. Мы в течение 30 минут по очереди занимались этим, пока лось не оказался вне опасности", – написал в комментарии к видео со спасением лесного животного Виктор Йоханнессен. По данным телеканала "360", помогали семейной паре соседи, которых они также позвали на помощь. Очевидцы рассказали, что лоси часто встречаются людям в этой местности, однако спасение сохатого из ледяного плена стало новым опытом для каждого из них.

СОЧИ 24