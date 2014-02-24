Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду

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При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек сегодня, 13:28 На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв..»

Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь сегодня, 13:16 Житель Бабушкинского района Вологодской области признан виновным в убийстве случайной знакомой, передает Flashnord..»

Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев сегодня, 12:58 Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»



Кремль о поломке самолета Путина сегодня, 12:31 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повреждении борта номер один. По словам представителя Кремля, ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией...»

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США ставят Кличко президентом Украины сегодня, 12:15 Деятельность Петра Порошенко в должности президента Украины больше не устраивает США. Сменить его на высшем государственном посту может нынешний мэр Киева Виталий Кличко...»

Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России сегодня, 12:13 Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках вербовки американскими спецслужбами российских дипломатов..»