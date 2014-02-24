Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
17 января 2017, вторник, 09:59 – ИА СОЧИ-24
Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
Семилетняя британская школьница Ксиа Вигор поразила мир, выступив на филиппинском шоу талантов. Отважная девочка поразительно точно скопировала номер американской поп-певицы Тейлор Свифт. Видео выступления Ксиа на YouTube за двое суток собрало более 1,3 миллиона просмотров. Пользователи Сети восхитились тем, как точно малышка спародировала знаменитую исполнительницу, спев ее хит 2008 года You Belong With Me, сообщает Daily Mail.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»