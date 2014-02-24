|13 января, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Семью Елизаветы II посетила смерть
13 января 2017, пятница, 21:01 – ИА СОЧИ-24
Бывший муж младшей сестры
королевы Елизаветы II принцессы Маргарет умер 13 января. Он стал первым в
истории современной Англии простолюдином, который женился на дочери короля. До
него подобное случилось 450 лет назад.
Энтони Армстронг-Джонс, более известный как
лорд Сноудон мирно скончался в стенах
Букингемского дворца, передает BBC.
Режиссер и фотограф Сноудон женился на принцессе Маргарет в 1960
году, в 1978 году они разошлись. Энтони Армстронг-Джонс в 1950-х годах прославился как талантливый портретист, получив возможность
сопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филипа в
ходе их поездки в Канаду в 1957 году.
В начале 1960-х годов лорд Сноудон стал художественным советником журнала Sunday Times magazine. На
протяжении своей карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity
Fair и The Daily Telegraph magazine.
Отметим, недавно
распространились слухи о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как писали Dni.Ru, сообщение о том, что монаршая особа якобы
скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской
семьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, но
Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение о
смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".
Напомним, известие о смерти Елизаветы II уже
появлялось в соцсетях в конце минувшего года. Новость 29 декабря опубликовали в
поддельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем через сутки его
заблокировали, а слухи были опровергнуты.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.