ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Семью Елизаветы II посетила смерть

13 января 2017, пятница, 21:01 – ИА СОЧИ-24

Семью Елизаветы II посетила смерть
Семью Елизаветы II посетила смерть
В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома.
Бывший муж младшей сестры
королевы Елизаветы II принцессы Маргарет умер 13 января. Он стал первым в
истории современной Англии простолюдином, который женился на дочери короля. До
него подобное случилось 450 лет назад.
Энтони Армстронг-Джонс, более известный как
лорд Сноудон мирно скончался в стенах
Букингемского дворца, передает BBC.
Режиссер и фотограф Сноудон женился на принцессе Маргарет в 1960
году, в 1978 году они разошлись. Энтони Армстронг-Джонс в 1950-х годах прославился как талантливый портретист, получив возможность
сопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филипа в
ходе их поездки в Канаду в 1957 году.
В начале 1960-х годов лорд Сноудон стал художественным советником журнала Sunday Times magazine. На
протяжении своей карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity
Fair и The Daily Telegraph magazine.
Отметим, недавно
распространились слухи о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как писали Dni.Ru, сообщение о том, что монаршая особа якобы
скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской
семьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, но
Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение о
смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".
Напомним, известие о смерти Елизаветы II уже
появлялось в соцсетях в конце минувшего года. Новость 29 декабря опубликовали в
поддельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем через сутки его
заблокировали, а слухи были опровергнуты.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:01
Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

сегодня, 20:30
Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

сегодня, 20:14
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»

сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»

сегодня, 19:46
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой..»

сегодня, 19:29
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru..»

сегодня, 19:16
Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:01
Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

сегодня, 20:30
Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

сегодня, 20:14
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»

сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»

сегодня, 19:46
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой..»

сегодня, 19:29
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru..»

сегодня, 19:16
Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.