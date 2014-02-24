Семью Елизаветы II посетила смерть

13 января 2017, пятница, 21:01 – ИА СОЧИ-24



Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома.Бывший муж младшей сестрыкоролевы Елизаветы II принцессы Маргарет умер 13 января. Он стал первым вистории современной Англии простолюдином, который женился на дочери короля. Донего подобное случилось 450 лет назад.Энтони Армстронг-Джонс, более известный каклорд Сноудон мирно скончался в стенахБукингемского дворца, передает BBC.Режиссер и фотограф Сноудон женился на принцессе Маргарет в 1960году, в 1978 году они разошлись. Энтони Армстронг-Джонс в 1950-х годах прославился как талантливый портретист, получив возможностьсопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филипа входе их поездки в Канаду в 1957 году.В начале 1960-х годов лорд Сноудон стал художественным советником журнала Sunday Times magazine. Напротяжении своей карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, VanityFair и The Daily Telegraph magazine.Отметим, недавнораспространились слухи о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как писали Dni.Ru, сообщение о том, что монаршая особа якобыскончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевскойсемьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, ноБукингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение осмерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".Напомним, известие о смерти Елизаветы II ужепоявлялось в соцсетях в конце минувшего года. Новость 29 декабря опубликовали вподдельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем через сутки егозаблокировали, а слухи были опровергнуты.

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