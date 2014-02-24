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Семья отказалась хоронить Вороненкова в России
24 марта 2017, пятница, 08:28 – ИА СОЧИ-24
Родственники бывшего депутата не пожелали хоронить его в России, заявил Илья Пономарев. "Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве", – цитирует экс-парламентария "Коммерсантъ". Напомним, что Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстелил в него несколько раз
–
травмы оказались смертельными. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа. Среди его вещей нашли
удостоверение, выданное Национальной гвардией Украины и документы,
подтверждающие гражданство этой страны. Мужчина 1988 года рождения находился в розыске по статьям Уголовного кодекса Украины
"Фиктивное предпринимательство" и "Легализация доходов,
полученных преступным путем". Его имя и фамилия пока не сообщаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Как писали Dni.Ru, в Сети появилась реконструкция версии убийства Вороненкова. На кадрах видно, как два неизвестных идут по
тротуару мимо здания, заворачивая за угол. В это время находящийся в отдалении
киллер стреляет в спину Вороненкову и его охраннику. Экс-депутат падает, а телохранитель успевает открыть огонь по злоумышленнику.
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