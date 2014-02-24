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Сенат США начал отмену законов Обамы

12 января 2017, четверг, 11:43 – ИА СОЧИ-24

Сенат США начал отмену законов Обамы
Сенат США начал отмену законов Обамы
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек.
Следующим шагом американского сената станет раздача
инструкций комитетам, которые и составят закон об отмене реформы. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал заменить Obamaсare другой реформой системы здравоохранения. Это,
по его мнению, позволит снизить стоимость медицинского страхования без
увеличения расходов со стороны правительства.Барак Обама, продвигая свою реформу, заявлял, что медицинские услуги станут доступны для каждого. Однако оказалось, что американцы с небольшим доходом и даже представители среднего класса не могут ими воспользоваться. Система
медицинского страхования стала принудительной, под угрозой штрафа в 500
долларов. Выросла и стоимость полиса. Тем не менее стандартный план
страхования серьезные операции не покрывает.Накануне Трамп выступил на первой пресс-конференции после
победы на выборах. Избранный президент вновь заявил, что собирается заменить
медицинскую программу Obamacare на более качественную и дешевую, однако детали
раскрывать не стал. "Obamacare – это проблема демократов, их неудачное
детище", – передает его слова Reuters.Бюджетные меры для отмены нормативной базы системы
здравоохранения начнут принимать не ранее следующего месяца. Тем не менее в
сенате заявляют, что намерены действовать быстро, чтобы "облегчить
ситуацию для американцев".Согласно опросам, половина американцев считают, что реформу нужно отменить. При этом около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой программе. Закон  был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сенат США начал отмену законов Обамы

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сегодня, 12:45
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Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»

сегодня, 12:44
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

сегодня, 12:44
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

сегодня, 12:31
Улюкаева просят выпустить погулять

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»

сегодня, 12:01
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сегодня, 11:43
"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group

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сегодня, 11:43
Сенат США начал отмену законов Обамы

Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»
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