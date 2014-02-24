Сенат США начал отмену законов Обамы

12 января 2017, четверг, 11:43 – ИА СОЧИ-24



Сенат США начал отмену законов Обамы

Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек.Следующим шагом американского сената станет раздачаинструкций комитетам, которые и составят закон об отмене реформы. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал заменить Obamaсare другой реформой системы здравоохранения. Это,по его мнению, позволит снизить стоимость медицинского страхования безувеличения расходов со стороны правительства.Барак Обама, продвигая свою реформу, заявлял, что медицинские услуги станут доступны для каждого. Однако оказалось, что американцы с небольшим доходом и даже представители среднего класса не могут ими воспользоваться. Системамедицинского страхования стала принудительной, под угрозой штрафа в 500долларов. Выросла и стоимость полиса. Тем не менее стандартный планстрахования серьезные операции не покрывает.Накануне Трамп выступил на первой пресс-конференции послепобеды на выборах. Избранный президент вновь заявил, что собирается заменитьмедицинскую программу Obamacare на более качественную и дешевую, однако деталираскрывать не стал. "Obamacare – это проблема демократов, их неудачноедетище", – передает его слова Reuters.Бюджетные меры для отмены нормативной базы системыздравоохранения начнут принимать не ранее следующего месяца. Тем не менее всенате заявляют, что намерены действовать быстро, чтобы "облегчитьситуацию для американцев".Согласно опросам, половина американцев считают, что реформу нужно отменить. При этом около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой программе. Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

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