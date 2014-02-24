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Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи

21 марта 2017, вторник, 17:45 – ИА СОЧИ-24

Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
За штурвалом разбившегося под Сочи Ту-154 мог находиться посторонний человек. Такое предположение сделал эксперт, который долгое время летал командиром экипажа самолета аналогичной модели.
Командир экипажа самолета Ту-154, разбившегося под Сочи
Роман Волков, возможно, во время взлета самолета выполнял функции второго
пилота. Эту версию "Новой газете" озвучил бывший пилот Ту-154, который
10 лет летал командиром экипажа на таком самолете. По версии собеседника
издания, взлет мог выполнять пилот, имевший большой летный опыт, но на других
типах самолетов.
Эксперт утверждает, что на борту лайнера находился старший
инструктор-летчик в звании подполковника. Он летал на Ан-72, а Сирию летел то
ли для замены экипажа, то ли для его проверки. "Я предполагаю, что
находящийся на борту инструктор мог в Сочи подойти к Волкову и сказать: „Роман,
дай взлететь! Что я, не летчик?“ А Волков не смог отказать старшему и по
званию, и по должности", – предполагает анонимный собеседник газеты.
События могли развиваться по такому сценарию: на взлете один
пилот должен держаться за штурвал, а другой – должен управлять закрылками и
шасси. При разбеге самолета на определенной скорости поднимается передняя нога,
и самолет через несколько секунд отходит от земли. На 5-10 метрах должна
прозвучать команда "Шасси убрать!". Но эту команду никто не дает.
Потому что взлетает не Волков. Шасси по идее должен убрать тот, кто находится в
кресле второго пилота. Но он, во-первых, держит штурвал, а, во-вторых, он
просто не знает, как на Ту-154 убирается шасси. И тогда колеса начинает убирать
Волков. После этого из-за критической ошибки пилотирования, самолет
начинает просаживаться. Чтобы не упасть, пилоты начинают тянуть штурвал на
себя. Они-то рассчитывают на нормальный взлет, но не понимают, что у них
закрылки убраны, и тянут штурвал на себя. Самолет сваливается со взлетной
траектории и падает в море.
Ранее сегодня в Сети появилась аудиозапись,
предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе
Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты. Различимы
голоса летчиков, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающие об
опасности. Если аудиозапись подлинная, то она позволит составить представление
о происходящем на борту Ту-154 перед падением в Черное море.


Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся
в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года. На борту находились 92
человека – артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и общественный
деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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