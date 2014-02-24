Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи

21 марта 2017, вторник, 17:45 – ИА СОЧИ-24



Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи

За штурвалом разбившегося под Сочи Ту-154 мог находиться посторонний человек. Такое предположение сделал эксперт, который долгое время летал командиром экипажа самолета аналогичной модели.Командир экипажа самолета Ту-154, разбившегося под СочиРоман Волков, возможно, во время взлета самолета выполнял функции второгопилота. Эту версию "Новой газете" озвучил бывший пилот Ту-154, который10 лет летал командиром экипажа на таком самолете. По версии собеседникаиздания, взлет мог выполнять пилот, имевший большой летный опыт, но на другихтипах самолетов.Эксперт утверждает, что на борту лайнера находился старшийинструктор-летчик в звании подполковника. Он летал на Ан-72, а Сирию летел толи для замены экипажа, то ли для его проверки. "Я предполагаю, чтонаходящийся на борту инструктор мог в Сочи подойти к Волкову и сказать: „Роман,дай взлететь! Что я, не летчик?“ А Волков не смог отказать старшему и позванию, и по должности", – предполагает анонимный собеседник газеты.События могли развиваться по такому сценарию: на взлете одинпилот должен держаться за штурвал, а другой – должен управлять закрылками ишасси. При разбеге самолета на определенной скорости поднимается передняя нога,и самолет через несколько секунд отходит от земли. На 5-10 метрах должнапрозвучать команда "Шасси убрать!". Но эту команду никто не дает.Потому что взлетает не Волков. Шасси по идее должен убрать тот, кто находится вкресле второго пилота. Но он, во-первых, держит штурвал, а, во-вторых, онпросто не знает, как на Ту-154 убирается шасси. И тогда колеса начинает убиратьВолков. После этого из-за критической ошибки пилотирования, самолетначинает просаживаться. Чтобы не упасть, пилоты начинают тянуть штурвал насебя. Они-то рассчитывают на нормальный взлет, но не понимают, что у нихзакрылки убраны, и тянут штурвал на себя. Самолет сваливается со взлетнойтраектории и падает в море.Ранее сегодня в Сети появилась аудиозапись,предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районеСочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты. Различимыголоса летчиков, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающие обопасности. Если аудиозапись подлинная, то она позволит составить представлениео происходящем на борту Ту-154 перед падением в Черное море.Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийсяв Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года. На борту находились 92человека – артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и общественныйдеятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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