Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

3 марта 2017, пятница, 20:58 – ИА СОЧИ-24



Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам.Во время появления Могерини в зале заседаний сербского парламентараздался свист, затем депутаты стали скандировать:"Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!". Выступлению главыевропейской дипломатии особенно мешали представители Сербской радикальнойпартии. Часть депутатов сидели с табличками, на которых по-английски ипо-сербски было написано: "Сербия не верит Брюсселю".Федерика Могерини привезла в Сербию, как ей самойпоказалось, радостные вести. Она заявила, что страна может занять местопокидающей ЕС Великобритании. "Рассматривая будущее Евросоюза, моепослание Сербии и всему региону заключается в том, что ЕС будет состоять нетолько из 27 стран-членов. Вместо одной страны, которая вышла из ЕС, придутновые, и Сербия будет одной из них", – заявила Могерини под свист и стукпо столам.Позже она сказала, что не смущена поведением группыдепутатов, устроивших шум во время ее выступления в парламенте. "Этополитика. Нелегко быть грубым по отношению к женщине, но таков политическийантураж и проявление разных подходов к пути, на который встала Сербия", -сказала дипломат.После холодной встречи в парламенте Могерини провела переговоровс сербским премьером Александром Вучичем, на которой выразила надежду, чтопослание о европейском пути Сербии, которое она хотела донести, было слышно впарламенте, несмотря на шум.После общения с Могерини сербский премьер заявил, чтопланирует встречу с президентом России Владимиром Путиным и не собираетсяспрашивать для этого разрешения у главы европейской дипломатии.Турне Могерини по Балканам не задалось с самого начала. До Сербии он была в Черногории, где главе европейской дипломатии пришлось выступить передполупустым залом парламента, поскольку оппозиционные депутатыбойкотируют заседания, требуя провести внеочередные выборы. Следующимпунктом визита должна была стать Боснияи Герцеговина, однако из-за тумана в аэропорту Сараево вылететь тудаМогерини не смогла.

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