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Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

3 марта 2017, пятница, 20:58 – ИА СОЧИ-24

Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"
Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам.
Во время появления Могерини в зале заседаний сербского парламента
раздался свист,  затем депутаты стали скандировать:
"Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!". Выступлению главы
европейской дипломатии особенно мешали представители Сербской радикальной
партии. Часть депутатов сидели с табличками, на которых по-английски и
по-сербски было написано: "Сербия не верит Брюсселю".
Федерика Могерини привезла в Сербию, как ей самой
показалось, радостные вести. Она заявила, что страна может занять место
покидающей ЕС Великобритании. "Рассматривая будущее Евросоюза, мое
послание Сербии и всему региону заключается в том, что ЕС будет состоять не
только из 27 стран-членов. Вместо одной страны, которая вышла из ЕС, придут
новые, и Сербия будет одной из них", – заявила Могерини под свист и стук
по столам.
Позже она сказала, что не смущена поведением группы
депутатов, устроивших шум во время ее выступления в парламенте. "Это
политика. Нелегко быть грубым по отношению к женщине, но таков политический
антураж и проявление разных подходов к пути, на который встала Сербия", -
сказала дипломат.После холодной встречи в парламенте Могерини провела переговоров
с сербским премьером Александром Вучичем, на которой выразила надежду, что
послание о европейском пути Сербии, которое она хотела донести, было слышно в
парламенте, несмотря на шум.
После общения с Могерини сербский премьер заявил, что
планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным и не собирается
спрашивать для этого разрешения у главы европейской дипломатии.
Турне Могерини по Балканам не задалось с самого начала. До Сербии он была в Черногории, где главе европейской дипломатии пришлось выступить перед
полупустым залом парламента, поскольку оппозиционные депутаты
бойкотируют заседания, требуя провести внеочередные выборы. Следующим
пунктом визита должна была стать Босния
и Герцеговина, однако из-за тумана в аэропорту Сараево вылететь туда
Могерини не смогла.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
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На Шри-Ланке без объяснения причин задержали девятерых россиян. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали паспорта у его сотрудников и гостей в целях "проверки визового режима"...»

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Житель Санкт-Петербурга Алексей Дятлов оказался должен своей дочери от первого брака алиментов на более чем 650 тысяч рублей..»

вчера, 21:45
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку

Очевидцы сняли на видео как из розетки в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" Московского метрополитена буквально фонтаном хлещет вода..»

вчера, 21:43
Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru...»

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На территории бывшего католического приюта в Ирландии было обнаружено массовое захоронение с останками около 800 детей, передает Russia Today..»

вчера, 20:58
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам...»

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