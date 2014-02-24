Сердюков занялся секретами Минобороны

13 января 2017, пятница, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Сердюков занялся секретами Минобороны

Бывший министр обороны вошел в состав руководства крупного оборонного завода. Анатолий Сердюков отвечает за выпуск систем электронных помех и глушилок.Брянский электромеханический завод стал новой ступенькой кславе для скандального чиновника. Анатолий Сердюков – член советадиректоров крупного оборонного предприятия АО "БЭМЗ". Заводпроизводит по заказу Минобороны комплексы радиоэлектронной борьбы, станциирадиоконтроля и радиотехнической разведки, а также системы приема и обработкиданных со спутников.Четвертью акций предприятия владеет госкорпорация "Ростех",еще 75% – у концерна "Радиоэлектронные технологии". Заказов у заводахватает: в прошлом году сумма контрактов составила 625 миллионов рублей.Пост министра обороны Анатолий Сердюков оставил в 2012 году:тогда разразился скандал по поводу хищений в министерстве. Однако спустя лишь год после отставки он занял пост гендиректора Федеральногоисследовательского испытательного центра машиностроения, который входит вкорпорацию "Ростех". И пошел вверх по карьерной лестнице: в 2015-м назначен исполнительным директором по авиационному кластеру корпорации, а затем сталчленом совета директоров "Вертолетов России". В сентябре 2016 годаСердюков вошел в состав правления госкорпорации "Ростех", напоминает Life.ru.Брянский электромеханический завод производит станции мощныхшумовых помех СПН-4. Это три КамАЗа с оборудованием для защиты наземныхобъектов от самолетов-разведчиков, прицельного бомбометания и ракетногообстрела. В списке продукции предприятия – станция помех радиовзрывателямартиллерийских боеприпасов СПР-2. На поле боя эта машина может уберечь пехоту итехнику от попадания боеприпасов с радиовзрывателем на площади до 60 гектаров. Известен БЭМЗ и разработками для гражданской сферы.Это, в частности, система контроля за состоянием железнодорожных путей, а такжеходовой части самого поезда. Другой выпускаемый прибор известен врачам. Аппарат"Градиент-1" лечит различные недуги с помощью низкочастотногомагнитного поля.

СОЧИ 24