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Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari

23 марта 2017, четверг, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari
Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari
В Москве полиция задержала двух сотрудниц Сбербанка по подозрению в особо крупном мошенничестве. Девушки украли со счетов клиента 40 миллионов рублей и решили потратить их в автосалоне.
Попавшие под подозрение 26-летняя Марьям и 22-летняя Тамилла Дадашевы являлись менеджерами по работе с клиентами в
Московском территориальном банке Сбербанка. Следователи полагают, что сестры незаконно сняли со счетов клиента 40 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсантъ". Деньги были перенаправлены на счета трех фирм-однодневок, а позже оказались у девушек. Получив миллионы, Дадашевы отправились в автосалон. Они решили приобрести автомобиль Ferrari стоимостью более семи миллионов рублей. Однако при оформлении шикарной покупки злоумышленниц поймала полиция.Согласно неподтвержденным данным, сестры планировали украсть гораздо больше – до четырех миллиардов рублей. По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование ведется при активном содействии службы безопасности кредитной организации. Руководство Сбербанка планирует выяснить, каким образом Дадашевы провернули такую аферу. Уже допрошены сотрудники, которые могли быть причастны к преступлению, а также главы фирм, на счета которых сестры отправили миллионы. Судя по всему, элитный автомобиль был давней мечтой девушек. Как отмечает издание, в 2016 году Марьям разместила в соцсетях снимок на фоне Ferrari, сопроводив его подписью: "Подарите мне!"

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:31
Врачи спасли четырехногого ребенка

В Чикаго медики сделали уникальную операцию девочке из африканской страны Кот-д'Ивуар. Малышка родилась с так называемым паразитическим близнецом – у нее четыре ноги и два позвоночника...»

сегодня, 10:29
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