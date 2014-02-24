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Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"
28 февраля 2017, вторник, 19:01 – ИА СОЧИ-24
Один из пользователей обратил внимание на статью Time 2001 года. В
публикации говорилось о том, что рост Тинки-Винки, самого большого из
персонажей, достигал трех метров.
Самый маленький телепузик
По был почти два метра высотой. При этом костюмы в среднем весили по 13
килограммов, сообщается на сайте Damn Funny. На опубликованных фото со съемок "Телепузиков" видно, насколько Тинки-Винки выше обычного
человека.
"Мне это не нравится",
– подписал снимок с героями телепередачи автор поста. Более того, выяснилось,
что очень многие не знали о том, насколько внушительны габариты любимых разноцветных
персонажей.
"Я только что
узнал, что рост Тинки-Винки из "Телепузиков" составляет десять футов,
и я не знаю, как к этому относиться", — поделилась впечатлениями пользователь sami. "Теперь все стало
гораздо более зловеще", — прокомментировала связанное с "Телепузиками" открытие rachel.
Еще одного
пользователя новость буквально довела до бессонницы. "Я пытаюсь уснуть. Мой
мозг: Тинки-Винки из "Телепузиков" десять футов высотой. Он был гигантским. Он
мог легко раздавить тебя насмерть", – написала julia.
"Телепузики"
– шоу производства BBC.
Программу транслировали по телевидению в 1997-2001 годах. К началу 2000-х было
снято 365 эпизодов. Их посмотрели свыше миллиарда детей более чем в ста
странах мира. В 2009 году бывший продюсер телеканала Children’s BBC Сара Грэм
призналась, что во время работы над детскими программами сотрудники корпорации
употребляли наркотики.
Источник:
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