Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"

28 февраля 2017, вторник, 19:01 – ИА СОЧИ-24



Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"

Пользователей Twitter встревожили подробности съемок популярной в начале 2000-х годов детской программы "Телепузики". Многие отметили, что их напугал рост кукол.Один из пользователей обратил внимание на статью Time 2001 года. Впубликации говорилось о том, что рост Тинки-Винки, самого большого изперсонажей, достигал трех метров.Самый маленький телепузикПо был почти два метра высотой. При этом костюмы в среднем весили по 13килограммов, сообщается на сайте Damn Funny. На опубликованных фото со съемок "Телепузиков" видно, насколько Тинки-Винки выше обычногочеловека."Мне это не нравится",– подписал снимок с героями телепередачи автор поста. Более того, выяснилось,что очень многие не знали о том, насколько внушительны габариты любимых разноцветныхперсонажей."Я только чтоузнал, что рост Тинки-Винки из "Телепузиков" составляет десять футов,и я не знаю, как к этому относиться", — поделилась впечатлениями пользователь sami. "Теперь все сталогораздо более зловеще", — прокомментировала связанное с "Телепузиками" открытие rachel.Еще одногопользователя новость буквально довела до бессонницы. "Я пытаюсь уснуть. Моймозг: Тинки-Винки из "Телепузиков" десять футов высотой. Он был гигантским. Онмог легко раздавить тебя насмерть", – написала julia."Телепузики"– шоу производства BBC.Программу транслировали по телевидению в 1997-2001 годах. К началу 2000-х былоснято 365 эпизодов. Их посмотрели свыше миллиарда детей более чем в стастранах мира. В 2009 году бывший продюсер телеканала Children’s BBC Сара Грэмпризналась, что во время работы над детскими программами сотрудники корпорацииупотребляли наркотики.

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