Сеть поразило видео с тысячи "киндеров" на берегу моря

6 января 2017, пятница, 12:28 – ИА СОЧИ-24



Сеть поразило видео с тысячи "киндеров" на берегу моря

Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу.Жители острова не растерялись и вышли на "уборку" побережья от "киндер-сюрпризов" "Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж. Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно", – рассказала работница местного детского сада Сабине Биркфельд.На берег помимо "киндеров" также выбросило кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы, в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки. По данным представителя местной туристической службы Томаса Преэ, жители и гости острова собирали игрушки весь четверг, а в пятницу вышли на пляж с рассветом. Волонтерам, среди которых немало детей, предстоит очистить береговую линию длиной в полкилометра. Как рассказал мэр Лангеога Уве Гаррельспа, сначала он подумал, что произошло чудо, но потом понял, что на самом деле это серьезная проблема. "Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", – заявил градоначальник. Потерянный из-за шторма груз предназначался, по всей видимости, для продажи в России. По данным Global News, внутри каждого пластикового яйца, помимо игрушки, находится инструкция на русском языке. Предположительно, "сюрпризы" унесло с грузового корабля на пути в город Бремерхафен. Примечательно, что инцидент получил широкий отклик в Сети. Блогеры преположили, что таким образом море поздравило детишек с прошедшими праздниками.

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