Сеть шокирована младенцем с двумя головами (видео)
11 января 2017, среда, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Сеть шокирована младенцем с двумя головами (видео)
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube. Факт рождения необычного младенца подтвердили власти мексиканского штата Чиауа после того, как родители предоставили видеозапись, на которой можно увидеть сиамских близнецов вскоре после их рождения. Это произошло в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. О том, было ли родителям известно об аномалии заранее, не сообщается. Теперь врачи города прокомментировал ситуацию словами, что они думают, что дальше делать с таким младенцем.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»