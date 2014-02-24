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Сеть взорвал убийственный флешмоб
13 января 2017, пятница, 19:16 – ИА СОЧИ-24
Первые снимки под хэштегом
#deadpose появились в Сети 7 января. Пользователи пытаются сделать фото,
на которых притворяются мертвыми как можно реалистичнее. От этого, а также от
фантазии "умершего" зависит успех его поста.
Пользователи
соцсетей притворяются утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и т.д. Однако некоторые так стараются, что их
фотографии становятся пугающими.
Флешмоб DeadPose запустил
19-летний Карабо Мниси из ЮАР, сообщает Daily Mail. Автор отмечает, что многие,
в том числе его родители, недовольны акцией. Однако юноша намерен стать
Facebook-знаменитостью и поэтому никого останавливать не собирается.
На флешмоб Мниси, по его словам,
вдохновил всемирно известный снимок эпохи апартеида. На нем запечатлены
массовые протесты чернокожих учащихся в ЮАР. На фото 1976 года изображен
смертельно раненный полицейским 13-летний Гектор
Петерсон.
Отметим, в конце 2016 года американцы запустили в Сети
флешмоб Mannequin Challenge. Люди замирали, имитируя эффект застывшей
реальности. В это время их снимали со стороны.
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