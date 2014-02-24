Сеть взорвал убийственный флешмоб

13 января 2017, пятница, 19:16 – ИА СОЧИ-24



Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах.Первые снимки под хэштегом#deadpose появились в Сети 7 января. Пользователи пытаются сделать фото,на которых притворяются мертвыми как можно реалистичнее. От этого, а также отфантазии "умершего" зависит успех его поста.Пользователисоцсетей притворяются утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и т.д. Однако некоторые так стараются, что ихфотографии становятся пугающими.Флешмоб DeadPose запустил19-летний Карабо Мниси из ЮАР, сообщает Daily Mail. Автор отмечает, что многие,в том числе его родители, недовольны акцией. Однако юноша намерен статьFacebook-знаменитостью и поэтому никого останавливать не собирается.На флешмоб Мниси, по его словам,вдохновил всемирно известный снимок эпохи апартеида. На нем запечатленымассовые протесты чернокожих учащихся в ЮАР. На фото 1976 года изображенсмертельно раненный полицейским 13-летний ГекторПетерсон.Отметим, в конце 2016 года американцы запустили в Сетифлешмоб Mannequin Challenge. Люди замирали, имитируя эффект застывшейреальности. В это время их снимали со стороны.

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