Сеул приплел Москву к убийству брата Ким Чен Ына

СМИ выяснили подробности расследования убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. По данным журналистов, Южная Корея попросила Россию оказать содействие в задержании подозреваемых, но получила отказ. Полиция считает, что возможные убийцы Ким Чен Нама могли отправиться в КНДР, воспользовавшись рейсами через Джакарту, Дубай, Москву или Владивосток. "Чтобы отрезать им путь в Пхеньян, спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Чунан ильбо". Однако, как утверждают дипломатические источники, Москва отказала Сеулу и позволила подозреваемым сбежать. "В то время как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", – добавил источник.Напомним, что мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Малайзии 13 февраля в результате нападения двух женщин. Позже местные власти сообщили, что речь идет о Ким Чен Наме, сводном брате лидера КНДР. Впрочем, пока их родство генетически не подтверждено. На лице погибшего эксперты обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX. В Сеуле уверены, что убийство было совершено по приказу Пхеньяна. Личности подозреваемых установлены – это Ли Чжи Хен, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль.
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Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»