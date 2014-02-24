Севастопольские студенты удивили масштабным флэшмобом

25 января 2017, среда, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Севастопольские студенты удивили масштабным флэшмобом

В Севастополе прошел масштабный флешмоб, приуроченный к Фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. На площадь перед университетом пришли 300 человек с воздушными шарами и плакатами, по сигналу все выстроились в огромную ромашку – символ фестиваля.Несмотря на морозную погоду, участники мероприятия подназванием "Навстречу фестивалю" были настроены оптимистично. Они сначала танцевали,а затем перед главным корпусом Севастопольского государственного университета студентыс воздушными шарами собрались в огромную ромашку, символ Фестиваля молодежи истудентов.Свою акцию молодые люди приурочили ко Дню российскогостуденчества. Его еще называют Татьяниным днем в честь мученицы ТатьяныРимской, память которой совершается в Православной церкви. После учреждения в1755 году императрицей Елизаветой Петровной Московского университета, Татьяниндень стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее икак праздник всего российского студенчества.Всемирный Фестиваль молодежи и студентов пройдет 14-22октября в Сочи. Участников будет отбирать региональный подготовительныйкомитет. Эксперты оценят мотивацию студентов, их учебные и спортивные заслуги,а также социальную активность. Каждый день фестиваля, в соответствии с традицией, будетпосвящен одному из макрорегионов планеты – Америке, Ближнему Востоку, Азии иОкеании, а также России на правах страны-организатора.В конце 2015 года Росмолодежь начала работать надвыдвижением России в качестве страны – организатора Всемирного фестивалямолодежи и студентов – 2017. В феврале 2016 года Всемирная федерациядемократической молодежи поддержала инициативу. До этого Россия принимала ВФМСдважды: в 1957 и 1985 годах мероприятие проходило в Москве.

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