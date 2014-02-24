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Севастопольские студенты удивили масштабным флэшмобом
25 января 2017, среда, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Несмотря на морозную погоду, участники мероприятия под
названием "Навстречу фестивалю" были настроены оптимистично. Они сначала танцевали,
а затем перед главным корпусом Севастопольского государственного университета студенты
с воздушными шарами собрались в огромную ромашку, символ Фестиваля молодежи и
студентов.
Свою акцию молодые люди приурочили ко Дню российского
студенчества. Его еще называют Татьяниным днем в честь мученицы Татьяны
Римской, память которой совершается в Православной церкви. После учреждения в
1755 году императрицей Елизаветой Петровной Московского университета, Татьянин
день стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и
как праздник всего российского студенчества.
Всемирный Фестиваль молодежи и студентов пройдет 14-22
октября в Сочи. Участников будет отбирать региональный подготовительный
комитет. Эксперты оценят мотивацию студентов, их учебные и спортивные заслуги,
а также социальную активность. Каждый день фестиваля, в соответствии с традицией, будет
посвящен одному из макрорегионов планеты – Америке, Ближнему Востоку, Азии и
Океании, а также России на правах страны-организатора.
В конце 2015 года Росмолодежь начала работать над
выдвижением России в качестве страны – организатора Всемирного фестиваля
молодежи и студентов – 2017. В феврале 2016 года Всемирная федерация
демократической молодежи поддержала инициативу. До этого Россия принимала ВФМС
дважды: в 1957 и 1985 годах мероприятие проходило в Москве.
Источник:
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