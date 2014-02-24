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Съевший гея каннибал умер в тюрьме

7 февраля 2017, вторник, 10:14 – ИА СОЧИ-24

Съевший гея каннибал умер в тюрьме
Съевший гея каннибал умер в тюрьме
В тюрьме Бельмарш на юго-востоке британской столицы был найден мертвым заключенный. 50-летний мужчина отбывал наказание за убийство и каннибализм.

По факту смерти Стефано Брицци будет проведено подробное расследование при участии омбудсмена. Об этом сообщил представитель тюрьмы Бельмарш в Лондоне, пишет издание Sky News.Напомним, Стефано Брицци был приговорен к пожизненному заключению за жестокое убийство. Со своей жертвой, полицейским Гордоном Семплом, он познакомился на сайте знакомств для геев. 
Следствие установило, что Брицци под предлогом сексуальных игр заманил копа к себе домой. Там он связал и задушил его, а затем попытался частично съесть тело, приготовив одну из конечностей в духовке.В ходе расследования полицейские обнаружили следы ДНК жертвы на кухонной плите, блендере и палочках для еды. Кроме того, стоматологическая экспертиза зафиксировала отпечатки нижних зубов людоеда на останках убитого. Несмотря на попытки скрыть следы преступления, каннибалу не удалось уйти от возмездия. Убийца был задержан сразу после того, как в местное отделение полиции поступило заявление об исходящем из квартиры Брицци зловонном запахе. 
Во время судебных заседаний Брицци утверждал, что является поклонником сериала "Во все тяжкие". Этим он объяснил тот факт, что часть останков своей жертвы он попытался, растворить в кислоте, как в сюжете одной из серий фильма.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

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