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Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии
18 января 2017, среда, 18:30 – ИА СОЧИ-24
XVI отчетно-выборный съезд "Единой России"
подведет итоги работы партии за пятилетний период, а также наметит задачи и
план работы. Как отметил Сергей Неверов, деятельность "ЕР" уже оценил
народ на выборах 18 сентября, отдав за ее представителей свои голоса. Тем самым
люди поддержали и программу партии.По словам секретаря генсовета, именно поэтому в первый день
съезда будут работать дискуссионные
площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы. "На семи
дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями,
вместе с экспертами, вместе с членами правительства мы проанализируем: что уже
удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной
перспективе для достижения заданного результата", – рассказал Сергей
Неверов.Дискуссионные площадки будут называться в соответствии с
разделами партийной программы: "Качество государства", "Экономика
роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила
и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином
в собственном доме", "Аграрная сверхдержава". Как сообщил депутат Евгений Ревенко, приглашены, фактически, все члены кабинеты министров. В их числе глава Минэкономразвития
Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр
образования и науки Ольга Васильева. Полученные данные по реализации
предвыборной программы доложат председателю партии Дмитрию Медведеву,
определятся задачи на 2017 год.Как заявила замсекретаря генсовета Ольга Баталина, на тематических площадках, в частности, будут определены приоритеты из программных мероприятий на 2017 год. "Программа пятилетняя, понятно, что не все мероприятия будут реализованы в 2017 году. Поэтому вместе с правительством определим приоритеты по разделам программы", – пояснила она. "Второй день съезда начнется с выступления Медведева с
политическим докладом о том, что сделано партией и что предстоит сделать",
– рассказал Неверов. Он не исключил, что в выступлении председателя партии
могут найти отражение темы, которые будут до этого обсуждаться на тематических
площадках. Одним из вопросов повестки съезда станет избрание председателя
партии, которое будет проходить в открытом режиме. "Все решает
съезд", – указал секретарь генсовета.Также во второй день в повестке съезда избрание Высшего и
Генерального советов, Центральной контрольной комиссии. Высший совет избирается
из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут в
том числе входить беспартийные, напомнил Неверов. "Если мы говорим о
губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень
подготовки был высоким", – рассказал секретарь генсовета.Кроме того, пройдут выборы Генерального совета партии, в
который входят 170 человек. Состав генсовета, по словам Неверова, может
измениться почти на 50%. Пятнадцатипроцентная минимальная ротация предусмотрена
по уставу "ЕР". Вдобавок к этому осенью 2016-го несколько десятков
членов ГС были избраны в российский парламент. Один из принципов формирования генсовета
– представительство каждого региона, это 85 человек. Это секретари региональных
отделений тех регионов, где результат "ЕР" на выборах в Госдуму
превысил 54,2 %. "Также в генсовет будут предложены депутаты
Государственной Думы, члены Совета Федерации из числа членов партии,
задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских
групп, координаторы партийных проектов", – уточнил Неверов.По окончании съезда состоится заседание избранного генерального
совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь генсовета и его президиум.
Предыдущий отчетно-выборный съезд "Единой России" прошел в 2012 году,
на нем Дмитрий Медведев был избран председателем "ЕР".
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