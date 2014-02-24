Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии

18 января 2017, среда, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии

Ротация персонального состава Генерального совета "Единой России" превысит 50%. Руководящие органы партии будут избраны на съезде, который пройдет в Москве 21-22 января. В павильоне на ВДНХ соберутся около 3 тысяч делегатов, гостей и представителей СМИ, рассказал журналистам секретарь генсовета "ЕР" Сергей Неверов.XVI отчетно-выборный съезд "Единой России"подведет итоги работы партии за пятилетний период, а также наметит задачи иплан работы. Как отметил Сергей Неверов, деятельность "ЕР" уже оценилнарод на выборах 18 сентября, отдав за ее представителей свои голоса. Тем самымлюди поддержали и программу партии.По словам секретаря генсовета, именно поэтому в первый деньсъезда будут работать дискуссионныеплощадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы. "На семидискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями,вместе с экспертами, вместе с членами правительства мы проанализируем: что ужеудалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочнойперспективе для достижения заданного результата", – рассказал СергейНеверов.Дискуссионные площадки будут называться в соответствии сразделами партийной программы: "Качество государства", "Экономикароста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная силаи культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяиномв собственном доме", "Аграрная сверхдержава". Как сообщил депутат Евгений Ревенко, приглашены, фактически, все члены кабинеты министров. В их числе глава МинэкономразвитияМаксим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министробразования и науки Ольга Васильева. Полученные данные по реализациипредвыборной программы доложат председателю партии Дмитрию Медведеву,определятся задачи на 2017 год.Как заявила замсекретаря генсовета Ольга Баталина, на тематических площадках, в частности, будут определены приоритеты из программных мероприятий на 2017 год. "Программа пятилетняя, понятно, что не все мероприятия будут реализованы в 2017 году. Поэтому вместе с правительством определим приоритеты по разделам программы", – пояснила она. "Второй день съезда начнется с выступления Медведева сполитическим докладом о том, что сделано партией и что предстоит сделать",– рассказал Неверов. Он не исключил, что в выступлении председателя партиимогут найти отражение темы, которые будут до этого обсуждаться на тематическихплощадках. Одним из вопросов повестки съезда станет избрание председателяпартии, которое будет проходить в открытом режиме. "Все решаетсъезд", – указал секретарь генсовета.Также во второй день в повестке съезда избрание Высшего иГенерального советов, Центральной контрольной комиссии. Высший совет избираетсяиз числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут втом числе входить беспартийные, напомнил Неверов. "Если мы говорим огубернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровеньподготовки был высоким", – рассказал секретарь генсовета.Кроме того, пройдут выборы Генерального совета партии, вкоторый входят 170 человек. Состав генсовета, по словам Неверова, можетизмениться почти на 50%. Пятнадцатипроцентная минимальная ротация предусмотренапо уставу "ЕР". Вдобавок к этому осенью 2016-го несколько десятковчленов ГС были избраны в российский парламент. Один из принципов формирования генсовета– представительство каждого региона, это 85 человек. Это секретари региональныхотделений тех регионов, где результат "ЕР" на выборах в Госдумупревысил 54,2 %. "Также в генсовет будут предложены депутатыГосударственной Думы, члены Совета Федерации из числа членов партии,задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатскихгрупп, координаторы партийных проектов", – уточнил Неверов.По окончании съезда состоится заседание избранного генеральногосовета, где будет избран на альтернативной основе секретарь генсовета и его президиум.Предыдущий отчетно-выборный съезд "Единой России" прошел в 2012 году,на нем Дмитрий Медведев был избран председателем "ЕР".

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