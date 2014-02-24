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Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео

25 января 2017, среда, 08:16 – ИА СОЧИ-24

Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео
Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео

На полосе для движения в сторону области Калужского шоссе возле МКАД столкнулись три машины, в том числе скорая помощь. "В результате аварии автомобиль медиков полностью сгорел", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Москвы. Пострадавших нет.Движение в районе аварии было серьезно осложнено. Последствия столкновения попали на видео.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

сегодня, 13:14
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После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

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