Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео
25 января 2017, среда, 08:16 – ИА СОЧИ-24
Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео
На полосе для движения в сторону области Калужского шоссе возле МКАД столкнулись три машины, в том числе скорая помощь. "В результате аварии автомобиль медиков полностью сгорел", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Москвы. Пострадавших нет.Движение в районе аварии было серьезно осложнено. Последствия столкновения попали на видео.
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Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»