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"Шарики-ледышки" сковали Москву

7 марта 2017, вторник, 10:15 – ИА СОЧИ-24

"Шарики-ледышки" сковали Москву
"Шарики-ледышки" сковали Москву
Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными.
"Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить", – заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, необычно сильный гололед, с которым столкнулись сегодня утром жители столицы, появился в результате выпадения так называемых "шариков-ледышек" – "переохлажденного дождя", передает "Интерфакс". В ночь с 6 на 7 марта начал падать снег. Однако, на высоте 1,5 километра температура воздуха оказалась плюсовая, а у земли – минусовая. В результате, снежинки, падая с высоты четырех километров сначала попадают в теплые слои атмосферы, тают. а у земли вновь застывают, образуя на дорогах ледяной "панцырь". Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубил сильный ветер 5-10 метров в секунду, при котором гололедица образуется еще быстрее.    Вильфанд подчеркнул, что это явление опасно не только для автомобилистов и пешеходов, но и для энергетической инфраструктуры, поскольку льдом покрываются провода. На данный момент, из-за гололедицы синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности, передает сетевое издание m24.ru. Кроме того, в условиях непогоды оперативные группы МЧС взяли под контроль опасные участки дорог, аэропорты и железнодорожную инфраструктуру. На данный момент, столичные авиаузлы работают в штатном режиме, задержанных и отмененных по погодным условиям рейсов нет.  
В течение дня ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. К счастью, днем ситуация должна изменится в лучшую сторону. По прогнозам специалистов, воздух прогреется до +2...+4 градусов и лед на дорогах растает.  Напомним, непогода обрушилась на Москву во второй половине дня 6 марта. Сначала пошел сильный ливень, который быстро перешел с дождь с ледяными шариками. К вечеру, город уже сковала гололедица, которая к утру приобрела катастрофические масштабы. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:15
"Шарики-ледышки" сковали Москву

Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»

сегодня, 09:59
Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект...»

сегодня, 09:44
Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы

Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы..»

сегодня, 09:44
Трамп решил показать Путину зубы

Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе...»

сегодня, 09:31
В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 09:30
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому

В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»

сегодня, 09:14
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