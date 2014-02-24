"Шарики-ледышки" сковали Москву

7 марта 2017, вторник, 10:15 – ИА СОЧИ-24



"Шарики-ледышки" сковали Москву

Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными."Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить", – заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, необычно сильный гололед, с которым столкнулись сегодня утром жители столицы, появился в результате выпадения так называемых "шариков-ледышек" – "переохлажденного дождя", передает "Интерфакс". В ночь с 6 на 7 марта начал падать снег. Однако, на высоте 1,5 километра температура воздуха оказалась плюсовая, а у земли – минусовая. В результате, снежинки, падая с высоты четырех километров сначала попадают в теплые слои атмосферы, тают. а у земли вновь застывают, образуя на дорогах ледяной "панцырь". Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубил сильный ветер 5-10 метров в секунду, при котором гололедица образуется еще быстрее. Вильфанд подчеркнул, что это явление опасно не только для автомобилистов и пешеходов, но и для энергетической инфраструктуры, поскольку льдом покрываются провода. На данный момент, из-за гололедицы синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности, передает сетевое издание m24.ru. Кроме того, в условиях непогоды оперативные группы МЧС взяли под контроль опасные участки дорог, аэропорты и железнодорожную инфраструктуру. На данный момент, столичные авиаузлы работают в штатном режиме, задержанных и отмененных по погодным условиям рейсов нет.В течение дня ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. К счастью, днем ситуация должна изменится в лучшую сторону. По прогнозам специалистов, воздух прогреется до +2...+4 градусов и лед на дорогах растает. Напомним, непогода обрушилась на Москву во второй половине дня 6 марта. Сначала пошел сильный ливень, который быстро перешел с дождь с ледяными шариками. К вечеру, город уже сковала гололедица, которая к утру приобрела катастрофические масштабы.

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