Шендеровича обвинили в экстремизме

19 января 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Шендеровича обвинили в экстремизме

Известный российский политолог обвинил сатирика Виктора Шендеровича в экстремизме. Павел Данилин написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить один из текстов писателя.Политолог заявил, что одно из заявлений сатирика-либерала оскорбилоего как гражданина России и попросил "принять меры к пресечению".Поводом для написания заявления в Следственный комитет стало утверждение Шендеровичао том, что "руки у россиян, по генетической традиции, растут из ж…ы".Также Данилина оскорбила и вторая часть цитаты: "...а голова, в результатеотрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита попреимуществу ботвой". В целом же текст сатирика был посвящен критике социальногоустройства России.Максимальный срок по статье Уголовного кодекса, которую, помнению политолога, нарушил Шендерович, составляет два года ограничения свободы,пишет "Московский Комсомолец".Виктор Шендерович часто становится участником различных скандалов.Он растерял свою былую популярность: в 90-е сатирик давал концерты, писалсценарии для популярной телепрограммы "Куклы" и радовал народ своимишутками. Сейчас, перейдя в оппозицию,писатель брызжет ядом на власть и попутно оскорбляет граждан страны, в которойсам живет.В 2014 году Преображенский суд Москвы постановил взыскать с ВиктораШендеровича миллион рублей. Иск подал лидер фракции "ЕдинаяРоссия" в Госдуме Владимир Васильев после скандальных публикаций, вкоторых Олимпиада в Сочи сравнивалась с Играми 1936 года в Берлине.В 2010 году в Сети появилось скандальное видео, главнымигероями которого стали известные либералы Виктор Шендерович и Эдуард Лимонов.Оппозиционеры оказались засняты, что называется, "без галстуков" и прочейодежды в компании с молоденькими девушками. Эротические сцены с участиемполитиков стали одной из самых обсуждаемых тем Рунета.

СОЧИ 24