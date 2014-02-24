Шипулин одержал первую победу в сезоне

Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском городе Антерсельве, передает ТАСС. Российский биатлонист смог преодолеть дистанцию в 20 километров за 50 минут 38,1 секунды. При стрельбе на четырех огневых рубежах он допустил всего один промах. Второе место занял французский спортсмен Мартен Фукард с двумя промахами и отставанием от лидера на 41 секунду. Бронзовую медаль получил украинец Сергей Семенов с одним промахом и отставанием в 56,8 секунды. Для российского спортсмена эта победа стала первой за карьеру в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира.
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В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»
Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»
Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»
Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»