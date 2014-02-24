Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

Победу одержал француз Мартен Фуркад, промахнувшийся трижды. Второе место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен, не допустивший ни одной ошибки на огневых рубежах. Третьим стал чех Михал Крчмар, опередивший Шипулина в финишном створе.Россиянин промахнулся всего один раз. Другие представители России показали следующие результаты: Дмитрий Малышко занял 14-е место, Евгений Гараничев – 25-й, Максим Цветков – 39-й.
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Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства...»
Старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова допрошена представителями швейцарской прокуратуры по поводу обвинений в отмывании денег. Это первая реальная информация о положении Гульнары Каримовой с тех пор, как примерно три года назад бывшая некогда поп-звездой и бизнесменом женщина исчезла из поля зрения общественности...»
В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»
Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства...»