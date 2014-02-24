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Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

15 января 2017, воскресенье, 15:01 – ИА СОЧИ-24

Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху
Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

Победу одержал француз Мартен Фуркад, промахнувшийся трижды. Второе
место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен, не допустивший ни одной
ошибки на огневых рубежах. Третьим стал чех Михал Крчмар, опередивший
Шипулина в финишном створе.Россиянин промахнулся всего один раз. Другие
представители России показали следующие результаты: Дмитрий Малышко
занял 14-е место, Евгений Гараничев – 25-й, Максим Цветков – 39-й.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:14
В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть

Как пишет "Фонтанка", 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу..»

сегодня, 16:28
Россиянам повысят пенсии

Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей...»

сегодня, 15:29
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»

сегодня, 15:01
19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

Столичная полиция задержала юношу. Выяснилось, что автомобиль, из которого он стрелял на Ленинградском шоссе в Москве, принадлежит его матери...»

сегодня, 15:01
Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

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сегодня, 12:00
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сегодня, 11:29
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