Школьница предупредила о теракте в Петербурге

Ученица пятого класса позвонила в полицию и сообщила об угрозе теракта на станции метро "Парк Победы" в Санкт-Петербурге. Поводом для этой информации стал бесхозный черный пакет, который девочка заметила по дороге на занятия. Инцидент произошел 4 апреля. В полицию поступил анонимный звонок о возможной бомбе, заложенной на станции метро "Парк Победы" в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Светлану Агапитову. Позже стражи порядка установили, что звонившей оказалась 12-летняя школьница. Как оказалось, по дороге на учебу девочка обнаружила в метро бесхозный черный пакет, но сообщить сразу об этом не решилась. Однако весь день на занятиях девочка продолжала тревожиться из-за мыслей о возможном минировании подземки.В конце концов, находясь на продленке, школьница все-таки позвонила в полицию. Поскольку в момент инцидента ее мать была в отъезде, пятиклассницу доставили в социальный приют "Транзит". Сейчас она дома. Как отметили специалисты приюта, странное поведение девочки можно объяснить особенностями ее развития. Кроме того, ребенок мог быть сбит с толку в связи с недавними трагическими событиями. Напомним, 3 апреля между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. В результате трагедии погибли 14 человек и более 60 были ранены. Как рассказала дежурная по станции Нина Шмелева, после взрыва никакой паники не было. И люди, и работники метро не растерялись и старались помочь друг другу. Позже Шмелеву наградили знаком "Почетный работник транспорта".
Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»
Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»