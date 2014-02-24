Школьник нашел самолет времен Второй мировой с останками пилота
9 марта 2017, четверг, 09:14 – ИА СОЧИ-24
Школьник нашел самолет времен Второй мировой с останками пилота
Школьник Даниэль Кристиансен вместе с отцом Клаусом нашел в земле обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны. В кабине находились останки пилота. Датчане обнаружили немецкий истребитель в поле на своей ферме с помощью металлоискателя, сообщает CNN. "Мы искали старые тарелки или что-нибудь в этом роде, чтобы Даниэль мог показать их в школе", – рассказал отец мальчика.Одолжив у соседа экскаватор, Клаус выкопал яму глубиной восемь метров. Сначала они увидели металлические обломки, а затем – кости. "Как будто заглянули в книгу из прошлого", – заявил Кристиансен.Дед Даниэля рассказывал, что во время Второй мировой войны на территории фермы рухнул самолет, а позже немецкие оккупанты забрали его обломки. "Я думал, что это лишь хорошая история", – отметил Клаус.Директор регионального исторического музея заверил, что эксперты установят личность пилота по обнаруженным документам. Предположительно, в 1944 году он возвращался на истребителе Messerschmitt с тренировочной базы в Ольборге. Среди вещей летчика нашли несколько монет, шапку и три неиспользованных презерватива. Напомним, что в январе в болоте у деревни Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области обнаружили место падения штурмовика Ил-2. Основная часть фюзеляжа, вероятно, была сдана на металлолом, однако уцелели бронелист самолета, фрагменты черепа пилота и его личные вещи.
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Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
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