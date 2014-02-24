Шойгу поставил главу Пентагона на место

16 февраля 2017, четверг, 12:00 – ИА СОЧИ-24



Шойгу поставил главу Пентагона на место

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от главы Пентагона Джеймса Мэттиса объяснений слов о желании говорить с Кремлем "с позиции силы". По его словам, такой подход к выстраиванию диалога между странами бесперспективен."Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", – цитирует Сергея Шойгу агентство "Интерфакс".Министр обороны также отметил, что сегодня, 16 февраля, в азербайджанской столице Баку пройдет встреча начальника Генштаба Военных сил России генерала армии Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом. "Ждем разъяснений позиции Пентагона", – подчеркнул глава ведомства.Ранее Сергей Шойгу обозначил повестку встречи между главами Генштабов двух стран. По его словам, дискуссия затронет "проблемы текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между Россией и США" и вопросы "предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон".Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что вести диалог с Москвой необходимо "с позиции силы". Он сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Холодной войны, когда Вашингтон, по его мнению, "был открыт для сотрудничества и деэскалации конфликта". "Мы по-прежнему открыты для восстановления сотрудничества с Москвой, но в то же время мы остаемся реалистами в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", – цитирует Джеймса Мэттиса телеканал CNN. Он также заявил, что Соединенные Штаты не готовы отказываться от своих ценностей и предоставлять Кремлю право "кричать" громче всех.

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