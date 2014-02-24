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Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем
21 февраля 2017, вторник, 14:28 – ИА СОЧИ-24
Сергей Шойгу 21 февраля беседовал со студентами МГИМО.
Министр обороны России спросил молодых людей, что изображено на
британском флаге. Услышав в ответ "лев", Шойгу напомнил слушателям
известную пословицу."Ну, если продолжать "звериную" тему... Что у
них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы – кошки, но
не все кошки – львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не
думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", -
сказал генерал армии. Комментарий главы военного ведомства относился к заявлению
британского коллеги Майкла Фэллона. Тот сказал, выступая на Мюнхенской
конференции по безопасности, что Запад не устраивают контакты России с Ливией.
По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на
прочность". "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", – напоминает высказывание британского министра РИА Новости. Ранее Майкл Фэллон уже отметился заявлением о том, что
Россия стремится дестабилизировать НАТО и Запад в целом, в том числе и через
СМИ. "Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться
разобщения НАТО. И одна из главных задач – и альянс это понимает – это вместе
отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или
киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом", – заявил министр
обороны Великобритании.Глава Минобороны обвинил российских хакеров во вмешательстве
в выборы в Болгарии и Франции, а также прокомментировал возможность кибератак
во время референдума по брекзиту. "Вы видите мягкую пропаганду, которую
Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и
через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть
очень бдительны в том, что касается действий России", – резюмировал
Фэллон. По мнению министра, к ответу следует призвать и российские информационные ресурсы RT и Sputnik.
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