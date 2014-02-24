Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем

21 февраля 2017, вторник, 14:28 – ИА СОЧИ-24



Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем

В британском зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать медведю. Так глава Минобороны России прокомментировал слова коллеги из Лондона, который "не хочет, чтобы русский медведь совал свои лапы в Ливию".Сергей Шойгу 21 февраля беседовал со студентами МГИМО.Министр обороны России спросил молодых людей, что изображено набританском флаге. Услышав в ответ "лев", Шойгу напомнил слушателямизвестную пословицу."Ну, если продолжать "звериную" тему... Что уних на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы – кошки, ноне все кошки – львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы недумаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", -сказал генерал армии. Комментарий главы военного ведомства относился к заявлениюбританского коллеги Майкла Фэллона. Тот сказал, выступая на Мюнхенскойконференции по безопасности, что Запад не устраивают контакты России с Ливией.По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад напрочность". "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", – напоминает высказывание британского министра РИА Новости. Ранее Майкл Фэллон уже отметился заявлением о том, чтоРоссия стремится дестабилизировать НАТО и Запад в целом, в том числе и черезСМИ. "Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добитьсяразобщения НАТО. И одна из главных задач – и альянс это понимает – это вместеотражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия иликиберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом", – заявил министробороны Великобритании.Глава Минобороны обвинил российских хакеров во вмешательствев выборы в Болгарии и Франции, а также прокомментировал возможность кибератакво время референдума по брекзиту. "Вы видите мягкую пропаганду, которуюРоссия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, ичерез новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны бытьочень бдительны в том, что касается действий России", – резюмировалФэллон. По мнению министра, к ответу следует призвать и российские информационные ресурсы RT и Sputnik.

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