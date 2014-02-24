Шойгу призвал укреплять войска из-за ситуации на Украине
25 января 2017, среда, 12:45 – ИА СОЧИ-24
Шойгу призвал укреплять войска из-за ситуации на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что войска нуждаются в укреплении из-за обострившейся обстановки на Украине и Северном Кавказе. По словам главы ведомства, ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной. "Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – цитирует Сергея Шойгу ТАСС.Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах войска нуждаются в совершенствовании. В частности, армия должна дополнительно набирать контрактников, а также получать новое вооружение и технику.При этом Шойгу сообщил об улучшении боеготовности Южного военного округа. "В целом проведенные в 2016 году мероприятия позволили увеличить боевые возможности округа на 10%", – уточнил чиновник.Министр обороны уверен, что в современных условиях ведение войны без полноценного использования авиации невозможно. "Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов", – заявил он. Также Шойгу предупредил о росте числа обязательных проверок боеспособности Вооруженных Сил России. "Теперь они будут проходить не ежегодно, а раз в два года. Почти в два раза сократился состав комиссии и время на проведение проверок", – пояснил министр.Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал мотивы российской военной операции в Сирии. По его словам, в действиях Воздушно-космических сил нет политической составляющей. "Цель операции ВКС – разбить террористов. Мы не преследуем никаких других целей – ни политических, ни экономических, хотя оппоненты России пытаются упрекать нас в этом", – заключил Косачев.
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