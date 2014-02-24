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Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев

22 февраля 2017, среда, 16:29 – ИА СОЧИ-24

Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев
Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев
Макет Рейхстага появится в подмосковной Кубинке. Его возводит в парке "Патриот" Министерство обороны. По словам Сергея Шойгу, юнармейцы отработают на макете навыки штурма конкретных объектов.
Об интересном объекте, который возводится в Подмосковье, глава
Минобороны России рассказал на "правительственном
часе" в Госдуме. Сергей Шойгу также проинформировал депутатов, что сейчас
в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами."Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в
полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", -
сказал глава военного ведомства.По словам министра, кроме модели здания Рейхстага в парке "Патриот"
будет построена полноразмерная партизанская деревня, в которой разместят класс
подготовки подрывников, землянку замполита, кухню, повара, партизанскую баню, а
также коровник и свинарник.Сергей Шойгу рассказал, что в парке также можно будет провести
целый день на подлодке и испытать на себе все тяготы борьбы за выживание. В
"Патриоте" после утилизации будет размещен легкий корпус
стратегической атомной подлодки "Архангельск", которая входит в число
крупнейших в мире субмарин типа "Акула", передает ТАСС. Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил
Российской Федерации "Патриот" официально открылся 16 июня 2015 года.
Он расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Патриотическое
движение "Юнармия" получило государственную регистрацию 29 июля 2016
года. Оно было создано годом ранее, 29 октября 2015-го, на основе
детско-юношеской организации "Движение юных патриотов". Инициатором
стал министр обороны России Сергей Шойгу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:16
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сегодня, 18:46
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