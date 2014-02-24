Шокирующие фото пластических операций

11 февраля 2017, суббота, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Шокирующие фото пластических операций

Пластическая хирургия стала популярным направлением в социальной сети Instagram. Все больше и больше врачей со всего света заводят аккаунты, чтобы привлечь клиентов шокирующими фотографиями и видеороликами.В современном мире зачастую именно социальные сети становятся лучшими площадками для рекламы своих услуг. С недавних пор активно использовать этот инструмент начали и пластические хирурги – ведь им есть, что показать.Шокирующие кадры публикуются на десятках аккаунтов различных частных клиник. Например, врачи пытаются наглядно показать, как увеличивается грудь пациентки после операции, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Неожиданные снимки и видеоролики быстро набирают популярность и десятки тысяч отметок "Мне нравится". Самый популярный вид фотографий – "до и после", который ярко показывает, как сильно может измениться человек после хирургического вмешательства. Некоторые врачи на этом не останавливаются и публикуют фотографии и видеозаписи процесса операции. При этом, если у некоторых это вызывает негодование, большинство пользователей остаются в восторге от действий хирургов. Прибегают пластические хирурги и к использованию шок-контента. Специалисты публикуют снимки страшных последствий аварий и других происшествий и показывают, как быстро можно исправить ситуацию.

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