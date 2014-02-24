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Шокирующие фото пластических операций

11 февраля 2017, суббота, 15:29 – ИА СОЧИ-24

Шокирующие фото пластических операций
Шокирующие фото пластических операций
Пластическая хирургия стала популярным направлением в социальной сети Instagram. Все больше и больше врачей со всего света заводят аккаунты, чтобы привлечь клиентов шокирующими фотографиями и видеороликами.
В современном мире зачастую именно социальные сети становятся лучшими площадками для рекламы своих услуг. С недавних пор активно использовать этот инструмент начали и пластические хирурги – ведь им есть, что показать.Шокирующие кадры публикуются на десятках аккаунтов различных частных клиник. Например, врачи пытаются наглядно показать, как увеличивается грудь пациентки после операции, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Неожиданные снимки и видеоролики быстро набирают популярность и десятки тысяч отметок "Мне нравится". Самый популярный вид фотографий – "до и после", который ярко показывает, как сильно может измениться человек после хирургического вмешательства. Некоторые врачи на этом не останавливаются и публикуют фотографии и видеозаписи процесса операции. При этом, если у некоторых это вызывает негодование, большинство пользователей остаются в восторге от действий хирургов. Прибегают пластические хирурги и к использованию шок-контента. Специалисты публикуют снимки страшных последствий аварий и других происшествий и показывают, как быстро можно исправить ситуацию.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»

вчера, 18:01
Путин позвал Штайнмайера в Россию

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который был избран главой Германии..»

вчера, 16:58
Москвичей предупредили о резком потеплении

Синоптики рассказала о резком потеплении в столичном регионе. Жителей столицы ждет плюсовая температура уже к середине февраля...»

вчера, 16:43
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Федеральное собрание Германии выбрало нового президента страны..»

вчера, 15:46
Москвич поджег бездомную на чердаке

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вчера, 14:44
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»

вчера, 13:15
В Москве водитель BMW X5 избил дворника молотком

В Москве водитель автомобиля BMW X5 напал на дворника: 26-летний Дмитрий Бончак набросился на мужчину с молотком и нанес ему несколько ударов по голове..»

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