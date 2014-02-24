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Штурман Ту-154 спас неуправляемый лайнер

25 декабря 2016, воскресенье, 14:28 – ИА СОЧИ-24

Штурман Ту-154 спас неуправляемый лайнер
Штурман Ту-154 спас неуправляемый лайнер
Штурманом потерпевшего крушение в акватории Черного моря самолета Ту-154 Минобороны России оказался подполковник Александр Петухов. Выяснилось, что в 2011 году он входил в состав экипажа, которому удалось посадить самолет с отказавшими системами управления.
Среди возможных причин авиакатастрофы Ту-154 в Черном море называется ошибка пилотирования. Однако специалисты отмечают, что в самолетом управляли настоящие профессионалы своего дела. "На борту опытный экипаж. Штурман тот, кто "вытащил" 563 из ада", – написал один из участников "Форумавиа" во время обсуждения крушения.Речь идет о лайнере Ту-154 с бортовым номером RA-85563, передает Russia Today. В 2011 году этот самолет экстренно сел на Чкаловском аэродроме. Сразу после взлета произошел отказ систем управления. Самолет сильно кренился то на одно, то на второе крыло – буквально кувыркался в воздухе. Происходящее сняли на видео с земли. (Осторожно, на записи присутствует ненормативная лексика).Тогда военным летчикам, среди которых был и Александр Петухов, удалось посадить самолет обратно на полосу. Все члены экипажа были награждены орденами Мужества. Отметим, согласно другой версии случившегося, крушение могло произойти из-за сложных погодных условий. "Анализируя данные, что катастрофа Ту-154 произошла спустя три минуты после взлета, а лайнер рухнул в море в полутора километрах от берега, можно предположить, что при наборе высоты машина попала в восходящий поток и свалилась в штопор", – считает авиационный эксперт Сергей Крутоусов.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем

Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем...»

сегодня, 21:01
Тела жертв Ту-154 засосало в фюзеляж

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»

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