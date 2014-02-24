Штурман Ту-154 спас неуправляемый лайнер

Штурманом потерпевшего крушение в акватории Черного моря самолета Ту-154 Минобороны России оказался подполковник Александр Петухов. Выяснилось, что в 2011 году он входил в состав экипажа, которому удалось посадить самолет с отказавшими системами управления. Среди возможных причин авиакатастрофы Ту-154 в Черном море называется ошибка пилотирования. Однако специалисты отмечают, что в самолетом управляли настоящие профессионалы своего дела. "На борту опытный экипаж. Штурман тот, кто "вытащил" 563 из ада", – написал один из участников "Форумавиа" во время обсуждения крушения.Речь идет о лайнере Ту-154 с бортовым номером RA-85563, передает Russia Today. В 2011 году этот самолет экстренно сел на Чкаловском аэродроме. Сразу после взлета произошел отказ систем управления. Самолет сильно кренился то на одно, то на второе крыло – буквально кувыркался в воздухе. Происходящее сняли на видео с земли. (Осторожно, на записи присутствует ненормативная лексика).Тогда военным летчикам, среди которых был и Александр Петухов, удалось посадить самолет обратно на полосу. Все члены экипажа были награждены орденами Мужества. Отметим, согласно другой версии случившегося, крушение могло произойти из-за сложных погодных условий. "Анализируя данные, что катастрофа Ту-154 произошла спустя три минуты после взлета, а лайнер рухнул в море в полутора километрах от берега, можно предположить, что при наборе высоты машина попала в восходящий поток и свалилась в штопор", – считает авиационный эксперт Сергей Крутоусов.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.
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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»