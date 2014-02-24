Шурыгина готовит "бомбу" для россиян

2 марта 2017, четверг, 19:44 – ИА СОЧИ-24



Шурыгина готовит "бомбу" для россиян

Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой.Каждаяпередача с Шурыгиной – настоящая информационная бомба, настолько много в этойистории скандальных подробностей. Оказалось, у жертвы еще есть, чторассказать.Телеканалрешил продолжить "сериал" о несовершеннолетней, на всю страну обвинившей всексуальном насилии 21-летнего знакомого Сергея Семенова. На инциденте девушка заработаласебе большую популярность.Выяснилось,что Диана ведет себя на телевидении как настоящая профессиональная актриса. "Этогоникто не знает, но за кулисами Диана говорила только: "А как я смотрелась, какя разговаривала, нормально ли я говорила? Все было вкусно или нет?" -цитирует эксперта нового выпуска программы с Шурыгиной, двукратного победителяконкурса "Мистер Вселенная" Эдуарда Кривенко Life.ru. Высказалсяо нашумевшей истории и другой эксперт программы "Пусть говорят" Рустам Солнцев."Я призвал всю семейку Шурыгиной сознаться, что они посадили парня ради угара",– заявил Солнцев. Отметим, слава ДианыШурыгиной растет с каждым днем. Как писали Dni.ru, девушке поступило предложение попробовать себя в киноиндустрии. Каксообщала студентка на своей странице "ВКонтакте", ее пригласилисняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов" режиссера ЮрияСпиридонова. Кроме того, 26 февраляжертва изнасилования приняла участие в благотворительной акции, организованнойв офисе соцсети "ВКонтакте". На мероприятии топовые блогерыподдержали Диану. Кстати, жест, которым девушкауказывала сколько водки выпила на злополучной вечеринке – "надонышке" – мгновенно стал мемом. Напомним, имя ДианыШурыгиной прогремело на всю страну после программы "Пусть говорят".На ней девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования на вечеринке.Предполагаемый преступник, 21-летний Сергей Семенов был приговорен к восьмигодам лишения свободы, затем срок наказания сократили до трех лет. Некоторыезрители заподозрили девушку во лжи. Они считают, что Диана ведет себя не так,как жертвы сексуального насилия.

СОЧИ 24