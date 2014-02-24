Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят"

В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят". Кадры из курилки в "Останкино" были опубликованы Life.ru. Судя по фото, отец Дианы Шурыгиной не только толерантно относятся к вредной привычке дочери, но и разделяет ее. Отметим, что скандальный снимок вызывает еще больше сомнений в моральном облике семьи Шурыгиных. Наверняка после публикации фото число защитников Дианы резко сократится. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка призналась, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже больше месяца. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна. Кроме того, "в народ" ушло выражение "на донышке", с помощью которого Диана объясняла, сколько выпила водки на злополучной вечеринке. Как недавно стало известно, одноименный домен nadonyshke.ru был продан за девять миллионов рублей.
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В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»
Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились...»
Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»
В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»