Шурыгина сделала неожиданное заявление

3 марта 2017, пятница, 18:13 – ИА СОЧИ-24



Шурыгина сделала неожиданное заявление

Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу.РэперыАндрей Бровкин и Владислав Гапон рассказали, что их пригласилина передачу после записи клипа в поддержку осужденного заизнасилование несовершеннолетней Шурыгиной Сергея Семенова. Музыканты считают,что девушка ведет себя недостойно.Оба выпуска программы былисняты 2 марта. По словам Бровкина, в одном из них Диана сделаланеожиданное заявление. Однако раскрывать все тайны рэпер не стал:"Но рассказать о нем подробно я не могу, смотрите выпуск",– цитирует музыканта Ura.ru.Новыешоу посвящены славе, как снег на голову свалившейся на 17-летнюю жертвуизнасилования. Бровкин считает, что Диана лукавит, будто ее раздражаетпопулярность. "Она рассказывает, что ей не нравится то, как частоее обсуждают в интернете, снимают ролики с ней, что ее этовсе раздражает. Но если бы это было так, то она быне вела никакие блоги", – говорит рэпер. Его коллега по музыкальному цеху ВладиславГапон с ним согласен в оценке поведения девушки. "Мне кажется, она себя ведетнедостойно. Я считаю, что ее образ наигран. Она все это делаетпо своему желанию, чтобы привлекать к себе внимание", – заявилГапон.Уже не секрет, что Диана Шурыгина зарабатывает на телеэфирах. Эксперты считают, что довольно неплохо. "Монетизироватьтакой громкий скандал не составило особого труда. За то время,как развивается эта история, Диана запросто могла заработать миллионрублей", – рассказывал экс-участник "Дома-2", шоумен Егор Холявин. И все же расценки на интервью и эфиры с Дианой Шурыгонойстали известны. "Вовсяких Nutcall и чатиках-рассылках линейных редакторов и интервьюеров пошлипредложения "пригласить Диану Шурыгину". На эфир – от 100 000 рублей.Интервью малое – 30 000 рублей. Интервью большое – договорная цена", – сообщаетRuposters со ссылкойна анонимный Telegram-канал "Караульный". Также выяснилось, что у девушкизаключен контракт с "Первым каналом", но "ситуация решаема". Болеетого, мама Дианы стала ее сопродюсером. "До покупки Дианы на вписки икорпрораты, впрочем, дело еще не дошло", – пишет "Караульный". Как писали Dni.ru, Шурыгиной сделал предложение российский порнорежиссер Боб Джек, пригласив принять участие всвоем проекте. Известно, что мать уже дала несовершеннолетней девушке своесогласие. Как рассказал сам Боб Джек, речь идет о музыкальном проекте иработа девушки не будет связана ни с эротикой, ни с порно.Напомним,17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известной после того, как появилась впрограмме "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году былаизнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей. Но ни телезрители,ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многиерешили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.

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