Шурыгина сняла стресс шопингом в Москве

Сорвав передачу на радио "Комсомольская правда", скандально известная Диана Шурыгина отправилась в один из торговых центров Москвы. Она с удовольствием гуляла по магазинам и делала селфи с прохожими. Очевидцы засняли, как 17-летняя Диана Шурыгина приехала в один из столичных торговых центров. Девушка покурила в компании отца и стала позировать узнавшим ее прохожим, передает Life.ru. Затем она прошлась по магазинам одежды, вероятно, решив снять стресс после инцидента на радио "Комсомольская правда".Напомним, что 9 марта Шурыгина должна была выступить в прямом эфире. Однако в студии она внезапно разрыдалась и отказалась участвовать в передаче. Причины такого поведения остались неизвестными. Жительница Ульяновска Диана Шурыгина стала известна всей стране благодаря телешоу "Пусть говорят". Там девушка заявила, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости студии и зрители посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. По их словам, чересчур раскованная Шурыгина совсем не похожа на жертву. После первого выпуска, посвященного этой истории, прошло больше месяца, и за это время неоднозначная героиня стала очень популярна.
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Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»