Шутники КВН поссорили Москву и Баку

16 января 2017, понедельник, 19:16 – ИА СОЧИ-24



Шутники КВН поссорили Москву и Баку

Официальный Баку направил в МИД России ноту с просьбой объяснить, почему на отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи были приглашены команды из Нагорного Карабаха. Речь идет о командах "С хлебом и солью" и DeleYaman.Эти команды спозиции Баку представляют "самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахскогорегиона" Азербайджана, сообщилпресс-секретарьвнешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев. С критическимзаявлением по этому поводу выступило и Министерство молодежи и спортареспублики.Его глава АзадРагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН АлександраМаслякова. С оргкомитетом фестиваля были проведены переговоры."Основноетребование заключалось в том, что либо команды, представляющиеНагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителейАзербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира", – цитирует посланиеминистерства "Интерфакс-Азербайджан". Из порядка 500 команд,зарегистрированных на отборочномэтапе фестиваля КВН, две представляли Армению, еще одна – "Сборная Армении" —Москву.Коллективы"С хлебом и солью" и DeleYaman дальше отборочного этапа не прошли. "С целью оправдания этой неудачиармянская сторона пытается представить двух-трехминутную "разминку" своихкоманд в отборочном этапе фестиваля в качестве их полноценного участия натурнире", – подчеркивает Минмолодежи и спорта.Отметим, Нагорно-КарабахскаяРеспублика (НКР) – непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное в1991 году проживающими там этническими армянами. Азербайджан пытался вернутьрегион под свой контроль, но потерпел неудачу.

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