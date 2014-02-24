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Шутники КВН поссорили Москву и Баку
16 января 2017, понедельник, 19:16 – ИА СОЧИ-24
Эти команды с
позиции Баку представляют "самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского
региона" Азербайджана, сообщил
пресс-секретарь
внешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев. С критическим
заявлением по этому поводу выступило и Министерство молодежи и спорта
республики.
Его глава Азад
Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра
Маслякова. С оргкомитетом фестиваля были проведены переговоры.
"Основное
требование заключалось в том, что либо команды, представляющие
Нагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителей
Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира", – цитирует послание
министерства "Интерфакс-Азербайджан". Из порядка 500 команд,
зарегистрированных на отборочном
этапе фестиваля КВН, две представляли Армению, еще одна – "Сборная Армении" —
Москву.
Коллективы
"С хлебом и солью" и DeleYaman дальше отборочного этапа не прошли. "С целью оправдания этой неудачи
армянская сторона пытается представить двух-трехминутную "разминку" своих
команд в отборочном этапе фестиваля в качестве их полноценного участия на
турнире", – подчеркивает Минмолодежи и спорта.
Отметим, Нагорно-Карабахская
Республика (НКР) – непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное в
1991 году проживающими там этническими армянами. Азербайджан пытался вернуть
регион под свой контроль, но потерпел неудачу.
Источник:
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