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Швеция побоялась воевать с Россией

10 января 2017, вторник, 19:16 – ИА СОЧИ-24

Швеция побоялась воевать с Россией
Швеция побоялась воевать с Россией
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил о намерении улучшить отношения с Москвой и снизить градус напряженности между двумя странами. Это вступает в кардинальное противоречие с той политикой, которой придерживался Стокгольм на протяжении последних нескольких лет, пишет шведское издание Samtiden.

Как отмечает обозреватель Дик Эриксон, в то время как США вводят новые санкции и все больше портят отношения с Россией, Стокгольм наоборот стремится исправить ошибки прошлого в связях с Москвой. Samtiden полагает, что речь премьера Швеции станет началом в процессе оттепели во взаимоотношениях между двумя странами. "Швеции также следует предпринять более активные усилия по налаживанию необходимых контактов с Россией. Не поступаясь нашим критическим мнением по некоторым важным вопросам, мы, тем не менее, хотим снизить напряжение в отношениях с нашим восточным соседом", – приводит издание слова главы кабинета министров Швеции. Премьер также заявил, что сотрудничество между двумя странами должно приносить обоюдную пользу двум народам, а также способствовать безопасности в регионе Балтийского моря. Эриксон отмечает, что тот факт, что подобную речь произносит сам премьер-министр весьма показателен. "В таком контексте это не просто речь, а реальная внешнеполитическая мера правительства", – полагает обозреватель. При этом стоит отметить, что ранее Стокгольм постоянно делал враждебные по отношению к Москве заявления. Так, в декабре прошлого года Агентство по гражданской обороне Швеции порекомендовало регионам страны начать мероприятия по подготовке к военному вторжению со стороны России. Для этой цели предполагается обеспечить комплексное функционирование административных органов и систем жизнеобеспечения, наладить каналы обмена информации в кризисной ситуации, а также защитить секретные данные от хакерских атак.
Кроме того, в 2015 году шведское телевидение показало на экранах страны сериал "Оккупированные". Лента повествует о внезапном захвате российской армии соседней со Швецией Норвегии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:15
Кто заменит Елизавету II

Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти...»

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