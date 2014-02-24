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Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины

28 февраля 2017, вторник, 18:28 – ИА СОЧИ-24

Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины
Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины
Человек, получивший возможность за небольшую сумму досыта наесться любыми блюдами на свой выбор, казалось бы, должен воспользоваться этим по максимуму и наслаждаться вкусной едой, ни о чем не беспокоясь. Однако, как утверждают американские ученые, в действительности все обстоит иначе: слишком доступная еда приводит к моральным мучениям.
По мнению специалистов из Корнеллского университета в США, зачастую шведский стол со скидкой заставляет людей испытывать чувство вины. Это, в свою очередь, приводит не только к психологическому, но и физическому дискомфорту.В исследовании приняли участие 139 человек. Добровольцев попросили на протяжении двух недель пользоваться услугами заведений, позволяющих за фиксированную плату получить доступ к любому количеству еды, которое они были бы способны съесть за один раз. При этом одним была предложена скидка в 50% на подобные рестораны, а другим – нет.В ходе эксперимента участников несколько раз просили описать свои ощущения. В частности, они рассказали, насколько сытыми себя ощущают и не посещает ли их чувство вины.Результаты опроса показали: те, кто пользовался "шведским столом" со скидкой, чаще ощущали себя виноватыми, а также чувствовали, что съели слишком много. Зачастую испытуемые замечали за собой подобное даже в том случае, если на самом деле они съели примерно столько же, сколько остальные добровольцы. Чувство вины участники эксперимента объясняли тем, что во время обеда они ощущали стремление не выбрать наиболее полезную пищу, а попросту "максимально наесться на свои деньги". При этом они винили себя, даже если на самом деле этому ощущению не поддавались.По мнению психологов, полученные выводы представляют интерес не только для науки, но и для владельцев ресторанов и простых потребителей. При этом скептики полагают, что исследование нельзя назвать авторитетным – в нем приняло участие не так много людей, а значит, полученные результаты могут не отражать истинной картины.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

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вчера, 21:28
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Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

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