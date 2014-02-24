Силуанов нашел способ уменьшить пенсии россиян

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов озвучил новый подход ведомства по отношению к пенсионному вопросу. По словам чиновника, размер выплат должен зависеть от того, насколько сильно человек в них нуждается.
Во время выступления на проходящем сейчас в Москве Гайдаровском форуме Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает введение новой системы начисления пенсий в России в зависимости от степени нужды человека в этих выплатах. По его мнению, такой подход был бы "более справедливым" в современных условиях, пишет "Газета.ру". Как подчеркнул чиновник, это позволит высвободить значительные средства и направить их на повышение качества здравоохранения. По мнению Силуанова, развитие системы медицинского обслуживания гораздо важнее для пенсионеров, чем небольшие прибавки к пенсии. Кроме того, он отметил, что высвободившиеся средства, помимо медицины, будут направлены на развитие системы образования в стране. Ранее на Гайдаровском форуме выступил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, правительство не собирается повышать пенсионный возраст в наступившем году. В то же время он отметил, что в ведомстве постоянно идут обсуждения этого вопроса. Тем не менее какие-либо конкретные даты и цифры чиновник называть отказался. Dni.Ru уже писали, что с 2017 года вступают в силу новые правила расчета накопительной части пенсии. С января период ее выплаты составит 240 месяцев, а не 234, как раньше. Таким образом, срок продлен на полгода, а одними из первых последствия изменений в пенсионном законодательстве почувствуют женщины 1967 года рождения, готовящиеся выйти на пенсию после 2022-го. В правительстве сообщили, что пенсии в 2017 году будут проиндексированы в полном объеме, на что заложены средства в бюджет государства. Точный размер повышения пока не известен, однако, как утверждают в кабинете министров, он зависит от уровня инфляции. Индексация должна быть произведена в феврале, при этом она коснется только неработающих пенсионеров.
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Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»